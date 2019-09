Massimiliano Varrese/ Video: i Blu temono il ballerino (Amici Celebrities)

Massimiliano Varrese è molto versatile e questa sua capacità lo ha messo davvero a rischio durante la prima puntata di Amici Celebrities. Il noto ballerino dimostra una tecnica senza pari e i Blu non si sono di certo lasciati sfuggire la possibilità di metterlo in crisi, spedendolo alla prima occasione in scontro con Filippo Bisciglia. Anche se è stato quest’ultimo a dimostrare in maggior modo il proprio fastidio, anche Massimiliano non ha visto di buon occhio la strategia messa in campo da Emanuele Filiberto di Savoia. Così come il compagno, anche Varrese avrebbe agito di cuore: se fosse stato al posto degli avversari, avrebbe mandato in sfida i due elementi più deboli e non i più forti. Anche se il match è stato all’ultimo respiro, Massimiliano si è aggiudicato una vittoria sicura ed ha messo in forse la possibilità di Bisciglia di rimanere ancora nel programma. Sulle note di Annie Are You Ok dell’immortale Michael Jackson, il concorrente si è portato a casa applausi senza fine dal pubblico e dagli ospiti presenti in studio. Clicca qui per guardare il video di Massimiliano Varrese.

Massimiliano Varrese: “preso di mira” dai Blu

La bravura di Massimiliano Varrese non era di certo sconosciuta, ma Amici Celebrities gli ha permesso di accendere ancora di più i riflettori sulle sue qualità da ballerino. Lo abbiamo confermato anche durante la performance in coppia con J-Ax sulle note dell’ultimo singolo del rapper milanese, Ostia Lido. Qualcuno sui social ha lamentato persino che gli sia stato concesso fin troppo spazio. E infatti la prima puntata ha visto Varrese in pista in più di un’occasione, molte di più di quanto sia stato concesso a rivali e compagni. A partire dal passo a due con Sebastian, con in sottofondo la canzone Fever. Una parentesi piccante che, fra asciugamani e nudità, ha di sicuro acceso il cuore di diverse spettatrici e spettatori. Clicca qui per guardare il video di Massimiliano Varrese e Sebastian Melo Taveira. C’era qualche differenza fra il ballerino professionista e il concorrente? Agli occhi di molti no di certo. Massimiliano tuttavia non potrà dormire sonni tranquilli, visto che i Blu hanno già lasciato intuire che potrebbero nominarlo fino a che non otterranno la sua eliminazione. Peccato che per adesso non esista alcuno sfidante in grado di mettere in cattiva luce il ballerino.

