Massimiliano Virgili, Andrea Pezzi, Roberto Angelini, ex Claudia Pandolfi/ I suoi tre grandi amori

Claudia Pandolfi e il matrimonio lampo con Massimiliano Virgili: finito per Andrea Pezzi

Massimiliano Virgili, Andrea Pezzi, Roberto Angelini sono tutti ex compagni e fidanzati di Claudia Pandolfi, l’attrice di film e serie tv di successo. Una vita sentimentale complicata per l’attrice che nel 1999 si è sposata con Massimiliano Virgili, attore e doppiatore. Un matrimonio lampo durato circa un mese, visto che l’attrice di “Un medico in famiglia” decise di lasciarlo poco dopo per viversi la storia d’amore con Andrea Pezzi. Un amore travolgente e passionale quello nato tra l’attrice e l’ex vj di Mtv. Proprio l’ex marito dalle pagine del settimanale DiPiù ricordando il matrimonio con la collega ha raccontato: “Claudia mi piantò un mese dopo le nozze. Poi la vidi su tutti i giornali tra le braccia di Andrea Pezzi. Come se non bastasse, lei scrisse una lettera aperta sul Corriere della Sera per dire che già sull’altare pensava a Pezzi e non a me. Da quel momento per me è stato l’inferno”.

Proprio la Pandolfi dalle pagine del Corriere della Sera raccontò di aver sposato l’ex marito, ma di pensare già ad Andrea Pezzi: “sull’altare già pensavo ad Andrea, ma soffocavo i miei sentimenti per rispetto della mia famiglia, ero confusa, credevo fosse la solita crisi di panico prematrimoniale… Credo di aver fatto un gesto d’amore nei miei confronti, nei confronti di Massimiliano e del figlio che avremmo potuto concepire”.+

Claudia Pandolfi dopo l’ex marito Massimiliano Virgili e Andrea Pezzi: l’amore per Roberto Angelini

La storia d’amore tra Claudia Pandolfi e Andrea Pezzi non durò a lungo. Successivamente l’attrice di “Distretto di Polizia” si è legata al musicista Roberto Angelini. Una relazione lunga quella nata tra i due che sono stati fidanzati per dieci lunghi anni. Dal loro amore è nato anche un figlio nel 2006 di nome Gabriele. Purtroppo anche in questo caso la storia è naufragata, ma i due sono in rimasti in ottimi rapporti come confermato dal cantante di Gattonato: “si, è finita. È stato un legame molto importante. Dieci anni sono tanti… adesso, comunque, i rapporti tra me e Claudia sono piuttosto buoni, soprattutto per il bene di nostro figlio”.

Dopo Roberto Angelini, Claudio Pandolfi si è legata all’attore Marco Cocci, ma la storia termina due anni dopo. Dal 2014 è felice accanto al produttore e regista cinematografico, Marco De Angelis, da cui ha avuto il figlio Tito.











