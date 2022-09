Massimiliano Virgili, ex marito di Claudia Pandolfi/ Il matrimonio durato un mese

Claudia Pandolfi sarà tra gli ospiti della puntata di domenica 25 settembre di Da noi… a ruota libera, programma condotto da Francesca Fialdini su Rai 1 alle 17:20, e non mancherà una riflessione su Massimiliano Virgili. Parliamo dell’ex marito dell’attrice, a sua volta attore e doppiatore, reso noto al pubblico televisivo per aver recitato ne Il Commissario Rocca. Massimiliano Virgili e Claudia Pandolfi si sposarono nel 1999, ma il loro matrimonio durò solo un mese.

Se son rose.../ Su Canale 5 il film di e con Leonardo Pieraccioni

Fu, in quell’anno, un matrimonio chiacchierato proprio perché terminò così presto. Claudia Pandolfi, divenuta famosa per aver interpretato il ruolo di Alice nella serie televisiva Un medico in famiglia, lasciò Virgili e iniziò una relazione con il conduttore Andrea Pezzi.

Chi è Massimiliano Virgili e perché è famoso?

Laureato in Giurisprudenza, Massimiliano Virgili iniziò la carriera nello spettacolo già a metà degli anni ’80. A teatro recitò in varie commedie (Appuntamento d’amore e Non ti conosco più). Ma il successo arrivò in televisione con Il Maresciallo Rocca negli anni ’90. La fiction con Gigi Proietti fu solo la prima di una lunga serie: recitò, infatti, nella prima stagione di Un medico in famiglie, in La Squadra e anche nella quinta stagione di Don Matteo.

Claudia Pandolfi/ Matrimonio con Marco De Angelis? "Non ne parliamo mai ma..."

Massimiliano Virgili ha anche recitato sul grande schermo circa vent’anni fa. Tra le pellicole che lo hanno visto protagonista si ricordano Il Conte di Melissa, Intrigo a Cuba e Il latitante. Come doppiatore ha preso parte a pellicole statunitensi, tra le quali Stargate Atlantis, Justified, Il fuggitivo e Underworld. Ma ha prestato la sua voce anche Duke Fleed, personaggio del film pilota di animazione giapponese di Ufo Robot Goldrake. Attualmente è sposato con l’ex fotomodella Vincenza Giamunno dalla quale ha avuto due figli.

LEGGI ANCHE:

Claudia Pandolfi "Popolarità uno choc"/ "Simpatica? Prima traspariva il mio disagio…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA