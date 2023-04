Massimo Ambrosini: morta la madre Paola/ Il lutto dopo la malattia del figlio

Lutto per Massimo Ambrosini: morta la madre Paola

Lutto per Massimo Ambrosini. L’ex calciatore del Milan e della Nazionale ha detto addio all’amatissima mamma Paola. La signora Paola Valentini, sposata con Guerrino, farmacista molto conosciuto nella città di Pesaro, che ha dato i natali all’ex calciatore, è venuta a mancare nelle scorse ore come fa sapere il Corriere della Sera. La famiglia di Massimo Ambrosini, molto conosciuta in città, sta ricevendo il calore e l’affetto dei propri concittadini che si stanno preparando ad accompagnare la signora Paola nel suo ultimo viaggio.

I funerali si terranno martedì 11 aprile, alle ore 11 presso la chiesa del Cristo Re di Pesaro, parrocchia di famiglia frequentata da Massimo sin da bambino.

Massimo Ambrosini e la malattia del figlio Alessandro

Per Massimo Ambrosini e la sua famiglia non è affatto un periodo facile. Prima della morte di mamma Paola, poco tempo fa, l’ex calciatore, insieme alla moglie Paola, ai microfoni di Verissimo, aveva parlato della malattia del figlio Alessandro a cui è stato diagnosticato il diabete di tipo 1. “Si tratta di una malattia da cui non si può guarire – aveva spiegato -. Si può gestire, viverci, ma è cronica, non c’è cura”, aveva raccontato insieme alla moglie.”È molto difficile riconoscere i sintomi, soprattutto nei bambini piccoli – aveva aggiunto la moglie Paola.

Oggi Alessandro “vive con due aghi nel corpo: ha un sensore per la glicemia sul braccio e un microinfusore nel sederino. Ogni tre giorni deve cambiare gli aghi ed è un momento forte perché ha dolore. Può mangiare tutto, ma dobbiamo gestire i suoi pasti con l’insulina”, aveva aggiunto.

