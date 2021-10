Massimo Boldi e Silvia Broggian fidanzati/ Chi è nuova fiamma comico: nota designer

Massimo Boldi e Silvia Broggian sono fidanzati. I rumors delle scorse settimane, come riporta Libero Quotidiano in un articolo a firma di Francesco Fredella, sono stati confermati. Inizialmente, quando erano stati avvistati insieme durante il premio Eva3000, nessuno credeva che potessero avere realmente una relazione d’amore. Nelle scorse ore, tuttavia, è arrivata la prova del nove.

Il comico lombardo è risultato positivo al Covid-19 e, nonostante non avesse alcun sintomo, è stato costretto a restare in quarantena fino ad oggi, quando il tampone ha finalmente dato esito negativo. In questi giorni, sul suo profilo Instagram, sono apparsi commenti d’affetto proprio di Silvia Broggian, con annessi cuori. I due, ora, potranno finalmente rincontrarsi. La fonte del giornalista rivela che sono davvero inseparabili. Per confermare ufficialmente le voci manca soltanto una foto del bacio. Non è chiaro, tuttavia, se la coppia voglia rendere pubblica la storia. Soltanto un giorno fa Massimo Boldi, in un messaggio sui social network, la definiva “un’artista unica e un’amica speciale”.

Massimo Boldi e Silvia Broggian fidanzati: chi è lei?

Dopo la diffusione delle voci secondo cui Massimo Boldi e Silvia Broggian sono fidanzati, in molti si stanno chiedendo chi sia la donna che ha conquistato Cipollino. Anche in questo caso i dettagli sulla sua identità sono stati rivelati nell’articolo pubblicato su Libero Quotidiano a firma di Francesco Fredella.

La nuova fiamma del comico lombardo è una nota Creative Designer veneta. È lei la creatrice del Katì Interior Design Lab, uno studio di architettura d’interni e consulenza per la realizzazione di Interior Design di fascia alta che ha sede a Padova. I due si sarebbero conosciuti diversi mesi fa. In occasione della consegna del premio Eva3000 sono apparsi per la prima volta insieme. Silvia Broggian stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram due fotografie con Massimo Boldi: una durante la premiazione ed una seduti al tavolo, mentre scambiano due chiacchiere.

