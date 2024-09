L’arte della comicità conosce innumerevoli forte, tutte declinabili secondo il proprio estro e attitudine. Una versione singolare e unica porta certamente la firma del grande Massimo Boldi; maestro dell’umorismo irriverente, icona della ‘Commedia all’italiana” e dei ‘Cinepanettoni’. Come buona parte dei veterani appartenenti al medesimo settore deve i suoi esordi al cabaret, ai locali più gettonati di Milano dove da giovanissimo inizia farsi notare proprio per una dialettica scaltra, capace di mirare a diverse forme di ironia.

Sulla carriera di Massimo Boldi c’è una particolarità sugli albori che non tutti conoscono; in realtà, il suo vero e proprio esordio artistico non riguarda il mondo della recitazione. L’attore ha infatti iniziato da giovanissimo nei panni di batterista, nella decade tra la prima metà degli anni ‘60 e gli anni ‘70. La spinta decisa nel mondo del cinema e della tv, dopo gli esordi come cabarettista, arriva ‘solo’ negli anni ottanta e soprattutto grazie al sodalizio iconico con un altro maestro indiscusso della Commedia all’italiana, Christian De Sica.

È quasi consuetudine per i personaggi noti dover smentire o commentare notizie a proprio della propria condizione di salute, soprattutto dopo l’emergere di particolari rumor. È successo ovviamente anche a Massimo Boldi; lo scorso anno si era infatti vociferato del degenerare della malattia e di una condizione sempre più precaria data anche l’età avanzata. Circostanza però prontamente smentita dall’attore che tramite i social fece sapere di stare più che bene. “Vorrei rassicurare tutti i fan: sto bene. Solo che non ho dormito stanotte perché sono un po’ scaramantico… La malattia? Al limite sbarello con il Suv sulle rotaie del tram!”. Questo l’ironico commento di Massimo Boldi, con riferimento al piccolo incidente di qualche giorno prima.

Più di recente Massimo Boldi si è ritrovato anche nel bel mezzo di un dibattito social a sfondo politico; nel mese di agosto l’attore si è esposto sui social parlando in maniera positiva della premier Giorgia Meloni. Scelta che ha portato diversi commenti negativi nei suoi confronti da parte di alcuni utenti; offese piuttosto pesanti che sono state ribadite anche giorni dopo in una circostanza del tutto fuori contesto. Massimo Boldi aveva postato sui social una foto in compagnia delle sue figlie e anche in questo caso ha dovuto subire offese di ogni genere per la posizione politica espressa pochi giorni prima. Ovviamente, non è mancata – come riporta Fanpage – la piccata replica dell’attore. “A 80 anni, dopo la carriera che ho fatto, non ho bisogno di chiedere un favore alla Meloni in questo modo. A me sembra che io non debba rendere conto a nessuno delle mie opinioni su questo o su quest’altro politico. Sono sempre stato con Berlusconi, non è certo un mistero che io sia di centrodestra…”.