Massimo Boldi, gli auguri a Marisa, la moglie morta/ Foto: “Ovunque tu sia…”

“Era il bottone che teneva unita la famiglia, la donna della mia vita”, con queste parola Massimo Boldi ha parlato della sua Marisa alias Maria Teresa Selo, nel suo libro e in tv ospite dall’amica Barbara d’Urso nei mesi scorsi. Anche oggi ha fatto lo stesso tornando sui social per ricordare proprio l’amata moglie morta ormai 15 anni fa, a soli 47 anni, per via di un male incurabile. La donna è stata strappata via al marito, che continua a ritenerla la donna della sua vita, e alle sue tre figlie (una di loro era ancora minorenne all’epoca) ma tutti la ricordano ancora con amore via social e non solo. Spesso le figlie pubblicano delle foto in compagnia della madre Marisa e oggi è toccato a Massimo Boldi che ha voluto ricordarla nel giorno del suo compleanno. Pubblicando la foto che potete vedere a corredo dell’articolo, l’attore scrive: “Buon Compleanno MARISA ovunque tu sia . Tanti Auguri dal tuo #Max“.

GLI AUGURI DI MASSIMO BOLDI ALLA DEFUNTA MOGLIE MARISA

Agli auguri seguono poi una serie di tag dell’intera famiglia Boldi a partire dalle figlie e finendo ai parenti “acquisiti” per la gioia dei suoi fan che hanno colto l’occasione per parlare di esperienze di vite dicendosi vicini all’attore e alle sue bambine. Ai fan si sono uniti anche alcuni colleghi di Massimo Boldi da Enzo Salvi a Paolo Conticini finendo poi a Barbara Tabita ed Elisabetta Pellini che si sono “limitati” a tanti cuori e poche parole, perché in momenti come questi non servono poi molto. Adesso non rimane che attendere le parole delle figlie che, al momento, non hanno ancora commentato il post dell’amato padre. In attesa di capire come andrà a finire questa triste giornata per loro, ecco il post integrale di Massimo Boldi:





