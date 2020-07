Massimo Boldi ha lasciato Irene Fornaciari/ “Volevo sposarla ma ho preferito rompere”

È finita la storia d’amore tra Massimo Boldi e la fidanzata 40enne Irene Fornaciari. Ad annunciarlo è stato proprio l’attore 74enne alle pagine del settimanale Oggi, nel numero che troveremo in edicola a partire da domani 9 luglio. “Ho pensato di sposarla, a un certo punto. – ha confessato Boldi – Mi sono avvicinato quanto potevo alla sua vita. Ho conosciuto i suoi amici, preso persino una casetta a Lucca per noi due.” Tuttavia la realtà si è rivelata ben differente da come sperava: “la verità è che potevo darle troppo poco e ho capito che sarei stato infinitamente egoista a continuare questo rapporto.” Così ha preso una decisione drastica: “ho preferito chiudere, ma è stato un atto di onestà”. È stato dunque l’attore a decidere che la rottura fosse l’unica strada da poter percorrere.

Massimo Boldi dice addio alla fidanzata Irene: “Le auguro di trovare la persona giusta”

Un atto di onestà, dunque, quello di Massimo Boldi, così come sono oneste le parole sulla moglie scomparsa: “In ogni volto di donna che incontro io cerco sempre Marisa e poi la ritrovo solo guardando le mie ragazze (le due figlie, ndr).” L’amore per la sua Marisa vive in lui ancora oggi: “Averla amata come l’ho amata io è un dono, ma mi condanna a vivere nella continua nostalgia”, ha dichiarato l’attore. Tornando, dunque, alla relazione finita con Irene Fornaciari, Massimo Boldi ha concluso ammettendo che i rapporti rimangono buoni: “Resterà fra noi una bellissima amicizia, spero. Io per lei ci sarò sempre. Le auguro di trovare la persona giusta, capace di darle tutto ciò che desidera”. Lei dirà la sua su questa rottura?



