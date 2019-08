Massimo Boldi, incidente stradale/ “Vivo per miracolo”: schianto contro guardrail

Paura per Massimo Boldi a causa di un gravissimo incidente stradale che ha rischiato seriamente di mettere in pericolo la vita dell’attore. L’estate in corso si sarebbe potuta realmente trasformare in una immane tragedia per Boldi, il quale lo scorso 4 agosto, mentre era nei pressi di Grosseto ed in viaggio verso Roma, è stato coinvolto in un brutto sinistro. Alla guida della sua vettura, l’attore ha improvvisamente sbandato andando a sbattere rovinosamente contro il guardrail. Al quotidiano Il Tirreno, l’attore milanese ha commentato a distanza di alcuni giorni dall’incidente il suo stato d’animo: “Sono vivo per miracolo, me la sono vista davvero brutta. Sono vivo grazie al guardrail se non fosse stato lì a fermare la corsa dell’auto sulla quale viaggiavo, sarei morto”. Parole inquietanti che hanno fatto molto preoccupare i fan del simpatico attore, ma fortunatamente tutto si è concluso per il meglio.

MASSIMO BOLDI, PAURA PER L’ATTORE

Fortunatamente Massimo Boldi non ha riportato ferite nel brutto schianto in auto contro il guardrail dei giorni scorsi, né sono state coinvolte altre vetture nell’incidente. Per l’attore comico, dunque, solo una grandissima paura di non uscirne vivo. Tutto alla fine si è concluso per il meglio e Boldi non si è rivolto neppure alle cure mediche decidendo così di proseguire con il suo viaggio senza passare prima dall’ospedale. Messa da parte la paura, ora il celebre “Cipollino” di tanti mitici titoli destinati alla tv ed al cinema, si sta godendo le sue vacanze in Puglia, come emerge da alcuni suoi recenti video Instagram dove si fa immortalare in divertenti video tra le acque cristalline del posto. I fan, quindi, possono tirare un sospiro di sollievo. Dalle indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, pare che la causa che avrebbe provocato il brutto incidente stradale sarebbe stato un colpo di sonno.

