Massimo Boldi “Io fidanzato con Enrica Tarolla? Fatto sgradevole”/ “L’affetto…”

Massimo Boldi, con una foto pubblicata su Instagram, svela la verità sul rapporto che lo lega ad Enrica Tarolla. Tre anni fa, l’attore e la donna romana furono paparazzati insieme dando il via ad un gossip che Boldi, oggi, definisce “sgradevole”. Nel maggio del 2019, Enrica Tarolla fu annunciata come la sua nuova fidanzata. In realtà, tra l’attore e la donna romana, oggi 34enne, al di là di un sano rapporto d’amicizia, non c’è mai stato nulla. Ciò che lega Boldi ed Enrica Tarolla è un affetto puro e sincero nato da un’amicizia che dura ancora oggi. I 43 anni di differenza, infatti, non hanno impedito all’attore e alla Tarolla di alimentare un affetto amichevole come spiega lo stesso attore con un post sui social.

Massimo Boldi: “Con Enrica Tarolla affetto senza tempo”

Dopo la smentita immediata che arrivò nel 2019, Massimo Boldi torna sul suo rapporto con Enrica Tarolla con la quale c’è un vero rapporto d’amicizia. “Tre anni fa ci scrissero sui giornali che eravamo fidanzati con 43 anni di differenza. Voi non immaginate quanto questo fatto sia stato sgradevole, perché per noi l’affetto che ci lega è senza tempo. Ma come puoi Massimo essere amico di questa ragazza? È una donna che mi ha colpito soprattutto per la sua personalità e per le sue capacità. Una donna rara da incontrare. E la nostra amicizia non ha età”, scrive su Instagram l’attore. Poi conclude così: “Lei conta sempre sulla mia voce quando le occorre un consiglio, io conto sempre sulle sue schiette opinioni quando ne combino qualcuna delle mie. Vorrei vederla sempre felice come oggi”.



