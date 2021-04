Massimo Boldi malattia, triplice ostruzione delle coronarie/ “L’ho scampata grossa”

Malattia Massimo Boldi, triplice ostruzione delle coronarie e quel rischio di morte…

Nel 2018 Massimo Boldi è stato operato d’urgenza per una triplice ostruzione delle coronarie. L’attore, all’epoca dell’intervento 73 anni, ha raccontato a TgCom24 come è arrivato in sala operatoria: “L’ho scampata grossa. Durante un controllo che ho fatto al San Raffaele, ho fatto una coronarografia, mi hanno trovato tre arterie completamente occluse. Dovevo ricorrere a un intervento e dovevo scegliere tra by-pass e angioplastica. Parlando con i professionisti, ho deciso di fare un’angioplastica”. L’angioplastica è un’intervento di dilatazione e di riparazione di un vaso arterioso ostruito mediante l’introduzione dall’esterno di un catetere a palloncino. L’intervento è andato benissimo e dopo poche ore l’attore ha rassicurato i suoi fan attraverso i microfoni di Mediaset: “Sto bene, presto potrò tornare a lavorare”.

Massimo Boldi: l’intervento al cuore

Massimo Boldi, ai microfoni di TgCom24, ha ammesso che le tre figlie – Micaela, Manuela e Marta – si sono preoccupate per la sua salute: “La mia famiglia ha avuto più paura di me. Le mie figlie mi hanno “sgridato” un po’. Ma l’importante è che sto bene e che posso tornare presto a lavorare”. Poco prima dell’operazione, infatti, Boldi aveva concluso le riprese del film “Amici come prima” con Christian De Sica, dopo 13 anni “separati”. Alla fine delle riprese, infatti, in vacanza a Forte dei Marmi l’attore si era accorto che qualcosa non andava: “Facendo qualche passeggiata ho ha iniziato ad avvertire qualche dolore sospetto”. Barbara d’Urso, grande amica dell’attore, è andata a trovarlo in ospedale nei giorni della sua degenza e, durante una puntata di Pomeriggio 5, ha rivelato che Cipollino era già stato operato all’aorta qualche mese prima senza dire niente a nessuno.

