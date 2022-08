Massimo Cacciari/ “Letta un disastro, il Pd ora è il partito di Draghi e Cottarelli”

“Un disastro”: così, senza mezzi termini, Massimo Cacciari su Enrico Letta. Intervenuto ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, il filosofo si è soffermato sulla strategia elettorale del Partito Democratico dopo la rottura con Calenda. “Quella di Enrico Letta è una catastrofe politica evidente, i precedenti segretari si sono dimessi per molto meno”, la sua analisi perentoria.

ELEZIONI 2022/ Cacciari: pericolo fascismo è ridicolo, ma a Letta non basta Calenda

Nel corso del dialogo con il quotidiano diretto da Travaglio, Massimo Cacciari ha spiegato che la responsabilità della rottura è sia di Letta che di Calenda, era noto a tutti che l’accordo fosse abborracciato. Soffermandosi sul segretario dem, l’ex sindaco di Venezia ha spiegato che la sua leadership ne esce sconquassata: “Ricapitoliamo: Letta diventa segretario e porta avanti una linea – a mio avviso sensata – di fare un’alleanza con il M5s. Dopo la caduta del governo Draghi questa finisce. Poi si trova di fronte alla scissione dei 5S e cosa fa? Imbarca solo Di Maio: ma dove vuoi andare con Di Maio? Una cosa ridicola”. Poi l’asse con Calenda per tentare di ridare credibilità al centrosinistra, un asse collassato dopo pochi giorni: “La sua linea politica è stata sconfessata per tre volte in pochi mesi”.

Cacciari: "Letta obbligato all’accordo con Calenda"/ "Ma ha bisogno di Renzi-Di Maio"

MASSIMO CACCIARI: “RENZI-CALENDA? DUE SUPEREGO”

Massimo Cacciari ha aggiunto che la responsabilità del fallimento Pd è anche di altri dirigenti dem, come testimoniato dalla corsa sfrenata a candidarsi come capolista per riottenere un seggio: “Sono un insieme di politici che pensano solo a sopravvivere, che razzolano nel fondo del generoso barile della storia della Dc e della sinistra italiana. Tutto questo senza avere un’idea di futuro”. Ormai, ha spiegato, il Pd è diventato il partito di Draghi e Cottarelli. Passando al terzo polo Renzi-Calenda, Massimo Cacciari ha sottolineato che non potrà avere successo, può ambire al massimo al 6-7%: “Sono due superego che si mettono insieme con una sola strategia: sperare nello sfascio per richiamare Draghi”. E’ tardi per immaginare un ritorno giallorosso, ha proseguito Cacciari, plausibile forse solo dopo il volo. Poi una battuta sul Movimento: “Può prendere voti a sinistra? Sì, se denuncia lo sconquasso politico degli altri e recupera i suoi temi forti”.

