Massimo Cannoletta, L’Eredità: moglie, laurea e quanto ha vinto/ Le domande del web

Massimo Cannoletta ha conquistato tutti come concorrente de L’Eredità ma adesso in molti lo vogliono in tv magari al timone di una trasmissione in cui la cultura sia al centro proprio come sui social dove ogni giorno posta cose stuzzicanti e di rilevanza. Inutile dire che quando si è entra nel tritacarne dello showbiz ottenendo un po’ di popolarità, il pubblico vuole andare oltre cercando di capire chi sia la moglie, in che cosa sia laureato il professore e quanto abbia vinto prendendo parte al programma adesso condotto da Flavio Insinna. Massimo Cannoletta, classe 1974, è nato ad Acquarica, una cittadina in provincia di Lecce dove attualmente vive. Parla quattro lingue ed è laureato in Scienze Politiche.

Massimo Cannoletta, L’Eredità: moglie, laurea e quanto ha vinto?

Massimo Cannoletta non è solo un laureato e concorrente de L’Eredità ma è soprattutto un divulgatore scientifico messo un po’ in panchina da questo anno complicato per tutti ed è per questo che ha deciso di prendere parte al programma per racimolare un po’ di vincite e dare un po’ una sterzata alla sua vita. Fatto sta che da quel momento è stato soprannominato Google vivente e in questi anni ha avuto modo di viaggiare tanto lavorando sulle navi da crociera. Massimo ha fatto delle sue passioni, arte, musica e storia, un lavoro ma questo forse gli ha impedito di avere una vita privata ben avviata. Da quello che sappiamo sembra che Massimo Cannoletta non è sposato e non ha figli, è single? Da quanto si capisce dai social e da quello che ha detto in trasmissione sembra proprio di sì, almeno ufficialmente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA