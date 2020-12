Massimo Cannoletta, campione L’Eredità/ “Per 2 mesi solo in hotel, era sfiancante…”

Massimo Cannoletta, il super campione de L’Eredità racconterà oggi la sua avventura televisiva al cospetto di Francesca Fialdini nel corso della nuova puntata di “Da noi… a ruota libera”, nel pomeriggio domenicale di Rai1. Nei giorni scorsi, poco prima di Natale e dopo ben 51 puntate del game show di Rai1, Massimo ha deciso a sorpresa di ritirarsi e di lasciare il programma da vero campione. Un colpo di scena che ha motivato a Flavio Insinna come la necessità di voler tornare a casa per “fare il presepe” ma che ha spiegato molto bene nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera, dopo la sua uscita di scena.

“Da un po’ di tempo cominciavo a pensare che sarei stato eliminato, ma non succedeva. Iniziava a mancarmi la concentrazione degli inizi e inconsciamente mi stavo preparando a uscire”, ha raccontato il salentino al quotidiano, spiegando anche le difficoltà di partecipare ad un gioco come L’Eredità in piena pandemia. “Sono stato quasi due mesi chiuso da solo in albergo, tutte le giornate uguali, uscivo solo per andare a registrare le puntate: alla lunga la situazione è diventata sfiancante”, ha ammesso Massimo.

MASSIMO CANNOLETTA E L’ESPERIENZA A L’EREDITÀ

Per Massimo Cannoletta la partecipazione al programma di Rai1 ha rappresentato “un’avventura incredibile, una gioia ogni sera”. Il 46enne di Acquarica di Lecce, piccolo paese in provincia di Lecce, si è fatto conoscere dal primo novembre battendo il record di presenze fermo a 34 e giocando ben 33 ghigliottine per una vincita complessiva di quasi 300mila euro. La paura maggiore, per Massimo, era anche quella di stancare il suo pubblico: “non volevo essere una zavorra”, ha commentato intervistato dal Corriere della Sera. In realtà nessuno glielo ha mai fatto pesare: “Nessuno all’Eredità mi ha mai detto che sarebbe stato meglio se fossi uscito, se avessi abbandonato il gioco. È stata una mia decisione, presa in piena autonomia, al 100 per 100”.

Con i 280 mila euro, cosa farà adesso? “Voglio continuare a fare quello che facevo prima: divulgazione sui miei canali social, Twitter e Instagram. Posso dedicare una parte di quella somma a un progetto più strutturato e poi ho anche un nuovo bacino di utenti che si è molto allargato grazie alla visibilità che mi ha dato il gioco di Rai1”. Infine ha riservato ottime parole di stima anche nei confronti di Flavio Insinna, che Massimo ha definito intanto “un essere umano – e sottolineo umano – straordinario”. Parlando del padrone di casa dell’Eredità ha concluso: “Anche lui fa parte del mio premio partita. E poi penso che se mettessimo una telecamera nascosta a seguire tutto il giorno il Dalai Lama vedremmo anche lui perdere la pazienza almeno una volta”.



