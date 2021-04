Massimo Ceccherini/ Dalla pernacchia alla Superlega a Top Dieci

La mitica coppia de Il Ciclone si ricomporrà questa sera sul palco di Top Dieci e solo per Carlo Conti. Naturalmente stiamo parlando degli amici ‘bischeri’ Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini. Proprio quest’ultimo sarà ospite del quiz insieme all’amico attore proprio per cercare di regalare ottimi ascolti al programma di Rai1 andando allo scontro con Pio e Amedeo, la premiata ditta toscana riuscirà nell’intento? I fan dell’attore di certo hanno già avuto modo di vederlo all’opera nei giorni scorsi quando, nel salotto di Tiki Taka, ha pensato bene di lanciarsi in un suo teatrino in cui ha tirato in mezzo proprio la Superlega, progetto poi fallito, prendendola a colpi di pernacchie. Quello che è certo è che Ceccherini è noto per un tipo di comicità che forse non è proprio politicamente corretta e quindi Conti avrà il suo bel da fare a fermare il ‘diavolo’ toscano questa sera, ma cosa sappiamo di questo suo ultimo anno?

Elena Labate, moglie Massimo Ceccherini/ Lui: "vorrei stare maggiormente con lei"

La pernacchia alla Superlega e questa sera Top Dieci

Le restrizioni del Covid hanno un po’ cambiato tutto nella vita degli artisti e anche in quella di Massimo Ceccherini, classe 1965, che ormai ha all’attivo trenta anni di carriera dagli esordi nel 1990 distinguendosi anche come attore di teatro, regista e concorrente di programmi tv, salvo eliminazioni e squalifiche. Cresciuto in una famiglia di origini umili, Ceccherini ha saputo fare della sua comicità una vera e propria bandiera di cui Pieraccioni spesso si serve per le sue opere. La loro squadra funziona e allora perché cambiarla? Lo stesso deve aver pensato questa sera Carlo Conti, speriamo che lo faccia anche il pubblico.

LEGGI ANCHE:

MASSIMO CECCHERINI/ "Non sto bene, mi sono innamorato di Anna Tatangelo"Elena Labate, "moglie" Massimo Ceccherini/ Lontani da riflettori: mistero sulle nozze

© RIPRODUZIONE RISERVATA