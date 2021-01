Massimo Ceccherini/ “Renzi? Da piccolo quanti scherzi..” (Affari Tuoi Viva Gli Sposi)

Massimo Ceccherini sarà uno dei protagonisti della puntata di questa sera di “Affari tuoi – Viva gli sposi!” (Rai 1, ore 20.35): e per il 55enne attore e regista comico originario di Firenze si tratterà di fatto di un ritorno nel fortunato game show condotto dall’amico Carlo Conti e che nasce come uno spin-off dello storico programma Rai, in cui viene data la possibilità alla nuove coppie di sposi di mettere su famiglia grazie alle somme in denaro in palio soprattutto data la difficile congiuntura economica.

E per i fan di uno degli attori feticcio dei film di Leonardo Pieraccioni si tratterà certamente di una gradita sorpresa, dal momento che Ceccherini non solo è praticamente silente sui propri canali social, vale a dire Facebook e Instagram in pratica da quasi un anno (gli ultimi post risalgono infatti a marzo 2020), ma manca dalle scene dal 2019 quando ha recitato nel ruolo della Volpe del “Pinocchio” di Matto Garrone, pellicola di cui aveva firmato anche la sceneggiatura. Inoltre, si tratterà di un come back anche nel programma di Conti, di cui era stato ospite la scorsa settimana nella puntata andata in onda il 16 gennaio.

MASSIMO CECCHERINI, IL RICORDO DEGLI SCHERZI A RENZI ASSIEME A CARLO CONTI E…

Intanto, in attesa di capire cosa succederà nella puntata di questa sera, dal momento che il 55enne è sempre un grande improvvisatore e con la sua verve (accanto allo storico amico e conduttore) è capace di creare dei simpatici fuori programma, negli ultimi giorni ha fatto molto sorridere un aneddoto proprio di Pieraccioni a proposito di Massimo Ceccherini e che tirava in ballo ancora Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, protagonista in queste settimane di una crisi di Governo, è stato a lungo l’obbiettivo degli scherzi a metà Anni Ottanta proprio del comico fiorentino e del regista, oltre che di una comitiva ‘deluxe’ di cui facevano anche parte lo stesso Carlo Conti e Giorgio Panariello.

“Quando il bambino Matteo passava nei paraggi, gliene potevano capitare di tutti i colori” ha raccontato in diverse circostanze Ceccherini come pure Pieraccioni, parlando di gavettoni, ma anche di una… sculacciata col ramo di un’ortica, anche se i diretti interessati hanno aggiunto che Renzi non se la prendeva mai e che, a distanza di anni, tra i cinque non è rimasto certo del rancore nonostante alcuni dei tiri mancini giocati fossero davvero poco simpatici e insistenti. Certo, nulla di paragonabile a quando, più di recente, quando Renzi era ancora sindaco di Firenze, Ceccherini provò a strozzarlo: “Ma così per scherzo: io non ero tanto in me”, ha ricordato Ceccherini, scusandosi per l’accaduto e per aver tentato di mettere le mani al collo al futuro premier.



© RIPRODUZIONE RISERVATA