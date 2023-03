Massimo Ciavarro “Gabriele è bellissimo”/ “Paolo? Terrorizzato a lasciarlo con me”

Massimo Ciavarro: nonno di Gabriele

Massimo Ciavarro ha rilasciato una lunga intervista a Candida Morvillo sul Corriere della Sera. L’attore ha prato della sua vita e della sua carriera. Lo scorso anno Ciavarro è diventato nonno di Gabriele, nato dalla relazione del figlio Paolo con Clizia Incorvaia, conosciuta dentro la casa del Grande Fratello Vip.

Nel corso dell’intervista l’ex marito di Eleonora Giorgi ha parlato del nipotino: “Gabriele ha un anno, è bellissimo, anche se stando tanto a Lampedusa, non è che l’ho stravisto. Ma domenica, Clizia non c’era, Paolo doveva giocare a tennis e mi ha chiesto: lo tieni? L’ho preso. Il bimbo era un po’ sconcertato, Paolo terrorizzato che gli dessi cose che non gli vanno date. Infatti, gli ho dato una pallina da tennis e Paolo è uscito dal campo infuriato dicendo che era sporca di terra”.

Massimo Ciavarro: il rapporto con Eleonora Giorgi

Massimo Ciavarro ha parlato anche di Eleonora Giorgi, madre del figlio Paolo, con cui è rimasto in ottimi rapporti anche dopo la fine del matrimonio: “Avevamo un progetto condiviso: abbiamo costruito case, allevato animali, fatto l’olio, siamo stati bene, è nato Paolo. Preferivamo quello ai film. Poi, Eleonora mi ha lasciato, mi sono fidanzato con una svedese e, quando se n’è andata anche lei, mi sono detto che lì, da solo, rischiavo l’abbrutimento”. Ciavarro ha parlato anche delle relazioni che gli sono state attribuite nel corso degli anni. Sulla sua storia con Moana Pozzi ha detto: “Ci sono stato una sola sera. Dopo dieci esami in Giurisprudenza, mi ero iscritto a una scuola di recitazione, la Scaletta, c’erano lei e pure Margherita Buy, già stressatissima come oggi. Moana era timidissima, sensibile, di buona famiglia, ricca. Una volta, stavamo chiacchierando e finimmo a letto“. Di Isabella Ferrari ha detto che “non c’è mai stato niente” e di Nicole Kidman che “era al di fuori da ogni tentazione… priva di ogni sex appeal”.

