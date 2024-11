Eleonora Giorgi ha sempre speso parole al miele per il suo ex marito Massimo Ciavarro, padre del figlio Paolo. E anche durante la lotta alla malattia, l’attrice ha raccontato con orgoglio di aver avuto al suo fianco l’ex compagno, che si è speso moltissimo per farle sentire il suo affetto e la sua presenza in un momento così difficile. Con riservatezza e discrezione, Massimo Ciavarro non ha lasciata sola la sua ex moglie, ricoprendola col suo affetto, frutto di un legame che non è sbiadito nonostante la rottura.

In una intervista rilasciata dallo stesso Massimo sulle pagine de La Stampa, si evince che il rapporto con l’ex moglie è rimasto ottimo. Nel momento più difficile per l’ex compagna, Massimo Ciavarro non se l’è proprio sentita di starsene in disparte. D’altra parte, come ricorda lo stesso Massimo, Eleonora è stata sua moglie, “una parte fondamentale della mia vita che niente potrà cancellare”.

I due, come dicevamo, sono arrivati alla rottura tempo fa, eppure i rapporti sono sempre rimasti distesi e cordiali. Di fronte alla malattia che ha colpito Eleonora Giorgi, Massimo ha tirato fuori il lato più tenace ed empatico del suo carattere, cercando di rendersi utile per l’ex moglie e per tutta la famiglia. Ad esemiio, quando l’attrice si è operata per il tumore al pancreas, lui si è recato in ospedale per dare il cambio ai ragazzi e per stare vicino ad Eleonora; un gesto che difficilmente dimenticherà.

“Sarei stata una mer…se non fossi andato. Per me è stata la cosa più normale del mondo. Anche se ultimamente non ci sentivamo tanto spesso, nel momento del bisogno era logico starle accanto”, le sue parole.