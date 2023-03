Massimo Ciavarro ha una nuova compagna?/ “Ho una persona a cui voglio molto bene”

Massimo Ciavarro: “Non mi è mai piaciuto essere attore”

Massimo Ciavarro, ex attore star delle commedie anni ’80, oggi si divide tra Roma e Lampedusa (dove gestisce un’attività turistica), pratica yoga e fa il nonno di Gabriele, nato dalla relazione del figlio Paolo con Clizia Incorvaia. “Faccio una vita ascetica. È la mia fuga da questo mondo impazzito e folle… Poi, io meno sto a contatto con la gente e meglio mi sento”, ha spiegato l’attore in un’intervista al Corriere della Sera.

Dai fotoromanzi a sex symbol del cinema: “Ma non mi è mai piaciuto essere attore. Per recitare, devi essere narcisista, egoriferito, esibizionista. Io sono l’esatto contrario. Certo, non potevo sputare su una fortuna economica, ma il cinema mi metteva ansia e stress”, ha confessato l’attore. L’ultimo film è stato “Natale a 5 stelle” di Marco Risi, del 2018. I copioni arrivano ancora, ma Ciavarro li rifiuta: “L’attore lo fai se hai la passione e io non ce l’ho”.

Massimo Ciavarro: Eleonora Giorgi e la nuova compagna

Nella lunga intervista sul Corriere della Sera, Massimo Ciavarro ha parlato anche della sua vita privata e sentimentale. Sulla storia con Moana Pozzi ha detto: “Ci sono stato una sola sera”, dopo essersi frequentati a un corsi di recitazione. Nessun flirt con Isabella Ferrari ai tempi di “Sapore di mare” e Nicole Kidman, conosciuta sul set giovanissima, era “al di fuori da ogni tentazione”. Nel 1993 Massimo Ciavarro ha sposato l’attrice Eleonora Giorgi, madre di suo figlio Paolo: “Avevamo un progetto condiviso: abbiamo costruito case, allevato animali, fatto l’olio, siamo stati bene, è nato Paolo. Preferivamo quello ai film. Poi, Eleonora mi ha lasciato, mi sono fidanzato con una svedese e, quando se ne è andata anche lei, mi sono detto che lì, da solo, rischiavo l’abbrutimento”. Al suo fianco, oggi, c’è una nuova compagna, di cui però Ciavarro non ha rivelato il nome: “Ho una persona a cui voglio molto bene. Voler bene è di più dell’amore, che è una cosa un po’ folle, contorta”.

