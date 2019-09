Massimo Ciavarro, Indovina l’età/ Quanti anni ha? Figlio Paolo e scomparsa del padre

Massimo Ciavarro oggi sarà protagonista di Guess My Age

Massimo Ciavarro oggi al programma condotto da Enrico Papi su TV8. Il celebre attore, ha incantato le estimatrici durante gli anni ’80, specie per i suoi riccioli d’oro e gli occhi di ghiaccio. Protagonista di film come “Sapore di mare” e “Sapore di mare 2” di Carlo Vanzina, proprio durante quelle occasioni ha avuto modo di incontrare ed innamorarsi di Eleonora Giorgi, sua ex moglie. La coppia è stata insieme per 12 anni e dalla loro unione è nato Paolo Ciavarro, presentatore e volto giovane ed apprezzato dell’attuale panorama televisivo italiano. Nonostante la separazione, i due ex sono rimasti sempre molto uniti ed affiatati. “Massimo è stato il mio vero fratello, e lo è tuttora. Lui è l’unica persona con cui ho fatto il bagno nell’acqua alta (io che ho molta paura), è una persona affidabile. Tra noi è finita perché gli uomini dopo un po’ tendono a darti per scontata e a metterti su uno scaffale”, ha raccontato la Giorgi a Verissimo.

Massimo Ciavarro, la dolorosa separazione da Eleonora Giorgi

Proprio Massimo Ciavarro invece, ospite della passata stagione di Vieni da me, aveva raccontato il loro colpo di fulmine: “Ho conosciuto Eleonora con il film Sapore di mare 2. Lei è stata mia moglie per 12 anni e, a dire la verità, non credo sia poi così tanto dal mio punto di vista. Ma lei è la madre di mio figlio Paolo e la nostra separazione è stata molto dolorosa. Dolorosa perché comunque avevamo fatto tanto insieme, debbo dire che ci ho messo del tempo per riprendermi. Sono stato parecchio male. La vita però va avanti, grazie al cielo non abbiamo nessun tipo di conflittualità”. Ciavarro, chiacchierando con Caterina Balivo, aveva anche convalidato la versione della sua ex moglie, spiegando i motivi della loro rottura: “Lei aveva anche le sue buone ragioni. Un uomo spesso finisce per adagiarsi nelle storie, invece la donna vuole dimostrazioni di affetto, gesti continui. Cose che io non esprimevo con i fatti. Cercavo di fare qualcosa, evidentemente non riuscendo a fare abbastanza. Però tutto quello che alla fine procura un danno o una sofferenza, finisce per farti crescere”.

Il figlio Paolo e la prematura morte del padre

Massimo Ciavarro ha svelato anche di avere un rapporto molto stretto con il figlio Paolo. I due hanno anche lavorato insieme nel corso di Pechino Express, facendosi conoscere al grande pubblico come un padre e figlio amorevoli, rispettosi e solidari. “Abbiamo fatto l’avventura di Pechino Express insieme ed è stata la più bella della mia vita, in assoluto”, ha raccontato l’attore facendo fatica a nascondere le emozioni. È stata una esperienza che ci ha dato qualcosa in più, nonostante abbiamo sempre avuto un legame fortissimo. Siamo arrivati quasi alla fine, alla penultima puntata e abbiamo litigato solo una volta”. Poi la dedica più bella che un figlio possa mai ricevere: “Paolo, figlio mio, ti amo”. Parlando di genitori, Ciavarro ha perso il padre quando era molto piccolo ed aveva appena 9 anni: “Di mio padre, i bei ricordi ce li ho molto vaghi. Ce ne ho pochissimi, perché cominci a ricordare le cose da una certa età in poi. Cominciò un excursus brutto di una malattia con lui che si isolava sempre di più. Un giorno, mentre si preparava ad andare in clinica, preparava le valigie e mi fa: ‘Massimo, credo che questa sia l’ultima volta, tu pensa a studiare e alle tue sorelle’. Il giorno dopo sono andato in clinica e ho capito cosa voleva dirmi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA