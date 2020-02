Massimo Ciavarro su Clizia Incorvaia/ “Lei e Paolo in momento diversi, ma…”

Dopo la lettera di Eleonora Giorgi anche Massimo Ciavarro ha detto la sua su Clizia Incorvaia e la relazione con suo figlio Paolo Ciavarro. Al che la ragazza prende la parola e chiede ad Alfonso Signorini: “Ma la mia famiglia? Vorrei sentire anche loro a questo punto”. Sembra un momento di tensione, anche perché l’attore è noto che non si è mai sbilanciato molto e che molto spesso ha evitato le telecamere. In realtà l’uomo è stato molto più morbido dell’ex moglie, lasciando la porta aperta alla ragazza nonostante persistano alcuni dubbi.

A Verissimo, in onda domani su Canale 5, Massimo ha specificato: “Vedo che le persone si stanno interessando molto a questa diciamo relazione, cosa che sta nascendo tra Paolo e Clizia“. Interrotto da Silvia Toffanin, che sottolinea la sua titubanza nel parlare di una storia d’amore del figlio, l’attore aggiunge: “Non lo so neanche io cos’è. Questo applauso mi ha confuso. Paolo e Clizia sono in momenti diversi della vita. Se son rose fioriranno, mi sembra una ragazza molto carina, tendo a non parlarne per niente”. Poi sul figlio aggiunge: “Certo sono tanti i mesi nella casa, speriamo che ne esca psicologicamente in forma. Io l’ho visto da dietro ed è molto strana come cosa“. Serenamente la coppia ha avuto davvero il via libera verso un futuro insieme.

