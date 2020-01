Massimo Colantoni e Sonia Onelli/ “Sei la sorpresa più bella che questa vita…”

Massimo Colantoni e Sonia Onelli sono sempre più innamorati e felici. La coppia che si è conosciuta a Temptation Island, ha trascorso il primo Natale e il primo Capodanno insieme. L’ex tentatrice, innamoratissima di Massimo, ha sorpreso il fidanzato scrivendogli una dichiarazione d’amore a tutti gli effetti a cui, lui, ha prontamente risposto. “Non fidarti di chi entra nella tua vita quando sei felice. Ma tieni stretto chi ha conosciuto i tuoi momenti difficili e ha scelto di restare. Saremo felici, saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accanto all’altra. E questo dev’essere, questo è essenziale”, ha scritto Sonia Onelli. “Delle volte, la vita ci riserva delle magnifiche sorprese… E tu sei la più bella sorpresa che questa vita mi poteva regalare“, ha risposto Massimo.

MASSIMO COLANTONI E SONIA ONELLI: “SIAMO INNAMORATI”

Tra Massimo Colantoni e Sonia Onelli, la storia d’amore procede tutto a gonfie vele. L’amore tra i due, tuttavia, non è nato a Temptation Island, ma a telecamere spente come ha spiegato ai microfoni di Radio Radio durante ‘Non succederà più’, ospiti di Giada Di Miceli: “All’interno del programma non c’è stato nulla con Sonia, se non un forte rapporto perché spesso parlavamo anche se non si è visto. A oggi posso confessarti una cosa. Forse, visto come è andata, già all’interno del programma qualcosa verso di lei ci stava. Ripensandoci sì, perché è allucinante come poi è scoppiato“. Colantoni che, al termine dell’avventura vissuta a Temptation ha detto addio ad Ilaria Teolis, ha poi aggiunto: “Io sono felicemente fidanzato e innamorato e mi rode altamente ancora parlare di questa persona perché da parte mia non c’è la minima possibilità che io possa tornare con Ilaria”, ha concluso facendo riferimento alle domande sull’ex fidanzata.

