Massimo Colantoni, ex di Temptation Island, presto papà: “Sarà un maschietto”/ Svelato il nome del bebè

Massimo Colantoni di Temptation Island 2019 sarà presto papà e annuncia il sesso e il nome del figlio in arrivo

I fan di Temptation Island ricorderanno sicuramente Massimo Colantoni. Partecipò all’edizione del 2019 insieme all’allora fidanzata Ilaria Teolis, ma la loro relazione non ebbe poi futuro. Oggi Massimo è felice insieme a Denise Lo Giudice, dalla quale aspetta il suo primo figlio. Dopo il lieto annuncio0 arrivato alcune settimane fa, Massimo Colantoni è tornato ad aggiornare i suoi follower, stavolta svelando il sesso del nascituro.

Massimo Colantoni e la compagna Denisa hanno condiviso un tenero video, svelando che sono in attesa di un maschietto e di aver già scelto il suo nome: Edoardo.

Massimo Colantoni al settimo cielo: “Sarà un maschietto”

“Maschio o Femmina questo è il dilemma… – ha scritto Massimo Colantoni a corredo del video – Ce lo siamo chiesti per mesi fino a che non l’abbiamo scoperto quel giorno insieme dal ginecologo…”. L’ex di Temptation Island ha poi raccontato le emozioni di quel giorno speciale: “Era il 17 Marzo quando sono rientrato a casa dal lavoro e mi hai fatto trovare questa sorpresa… dopo un po’ di fatica ho scartato il tutto e davanti a me ho visto tanto blu … quel blu che lasciava pochi dubbi, ho aperto piano piano fino a trovare questa scritta: ‘Ciao papà, arrivo! Tuo Edoardo.’” Massimo si è infine detto emozionato per la sua nuova vita da papà: “Dentro di me sono scoppiate mille emozioni fino ad esplodere di gioia e urlare È MASCHIOOOOO!!! Mamma e papà ti aspettano, sbrigati”.

