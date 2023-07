Massimo Dapporto: “Papà Carlo mi manca tantissimo”/ “Quando è morto era felice per me”

Il grandissimo attore Massimo Dapporto, è stato ospite stamane del programma di Rai Uno, Uno Mattina Estate. “Ho fatto un film tanti anni fa a Buenos Aires e ho preso lezioni di tango”, le prime parole dell’attore commentando due ballerini di tango in studio prima di lui. “Io ho iniziato a 6 anni, facevo lo spettacolo con i bambini – ha raccontato poi Massimo Dapporto – facevo l’imitazione di Carlo, mio papà, e mi manca moltissimo, mi manca come amico ma l’ho scoperta questa cosa negli ultimi anni, forse è una cosa degli uomini”.

“Mi sono emozionato? Può darsi, mi emozioni sempre. Mio papà guardava come spettatore il sottoscritto e prima di andarsene mi ha detto che se ne andava tranquillo perchè aveva capito che avevo un bel rapporto con il pubblico, se ne è andato tranquillo”. Massimo Dapporto ha aggiunto: “Walter Chiari faceva arrabbiare mio padre perchè io ridevo solo con lui, e lui era seccatissimo. Una volta Walter Chiari ha preso una barzelletta di mio padre e papà si è arrabbiato: Walter gli ha mandato un bellissimo orologio a casa che conservo ancora”.

MASSIMO DAPPORTO: “IL MIO PRIMO LAVORO IMPORTANTE…”

Massimo Dapporto ha poi parlato dell’inizio della sua carriera: “Fin da piccolo ho sentito il fuoco per fare l’attore. E’ cominciato all’età di 4 anni perchè d’estate facevo una montagnola di sabbia e mi ci mettevo sopra tipo palcoscenico e riunivo gli amichetti attorno, improvvisavo e quello significa che volevo affrontare un piccolo pubblico che poi sarebbe diventato più numeroso”.

E ancora: “Il mio primo lavoro importante è stato con la Rai. Mi avevano chiamato per fare un teppista in motocicletta quando facevo l’Accademia, mi ero preparato su una moto di grossa cilindrata ma mi hanno dato in cinquantino”. Sull’incontro con sua moglie Massimo Dapporto ha aggiunto: “Mi sono sposato con Stefania Longo, siamo insieme da 52 anni ed è tutto basato sull’ironia, abbiamo un figlio Davide che è grande, ha 51 anni. Lui è un regista, mi ha diretto ed è stata come con me e mio padre: ognuno aveva il suo spazio, lui ha le sue idee ed è giusto che sia così”.

