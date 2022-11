Massimo Ferrero, malore dopo Torino-Sampdoria/ Ricovero d’urgenza, oggi le dimissioni

Disavventura per Massimo Ferrero. L’ex presidente della Sampdoria è stato colto da un malore al termine della partita dei blucerchiati contro il Torino di mercoledì ed è stato ricoverato d’urgenza a Roma. Fortunatamente, riporta Sportitalia, nulla di grave per il “Viperetta”.

Massimo Ferrero è stato sottoposto alle cure del caso da parte dei sanitari ed è stato dimesso nelle prime ore di oggi, venerdì 11 novembre 2022. Non sono stati resi noti i dettagli del malore dell’ex presidente blucerchiato, che per il momento ha preferito non commentare quanto avvenuto.

Malore per Massimo Ferrero dopo Torino-Sampdoria

Massimo Ferrero è stato arrestato nel dicembre 2021 con custodia cautelare in carcere per reati societari e bancarotta fraudolenta aggravata. Passato ai domiciliari, l’ex presidente sampdoriano è stato rinviato a giudizio lo scorso 23 maggio 2022. Il GUP del Tribunale di Paola, nell’occasione, ha revocato gli arresti domiciliari a suo carico. Il prossimo 6 dicembre, inoltre, scadrà l’interdizione a occuparsi della Sampdoria, disposta dal gip di Paola e potrebbe dunque tornare alla guida della società blucerchiata. Massimo Ferrero lo scorso 17 ottobre si è presentato allo stadio Ferraris per assistere alla sfida tra Samp e Roma e non sono mancati i momenti di tensione, con le proteste veementi di gran parte della tifoseria doriana. Anche la dirigenza non ha nascosto il disappunto, con l’attuale presidente Carlo Lanna che si è allontanato dallo stadio per protesta.

