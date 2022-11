Diretta/ Torino Sampdoria streaming video tv: Stankovic cerca punti (Serie A)

DIRETTA TORINO SAMPDORIA: GRANATA FAVORITI!

Torino Sampdoria, in diretta mercoledì 9 novembre 2022 alle ore 20.45 presso lo Stadio Olimpico – Grande Torino sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. La voglia di riscatto è grande da parte di due squadre che fino a questo momento non hanno rispettato pienamente, o almeno in parte, le attese.

Il Torino ha raccolto 17 punti nelle prime tredici partite, frutto di cinque vittorie, due pareggi e sei sconfitte. I granata sono reduci dalla brutta sconfitta per 2-1 sul campo del Bologna. La Sampdoria, invece, è ultima a pari merito con la Cremonese a quota 6 punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e nove sconfitte. Blucerchiati reduci da due sconfitte di fila: 3-0 contro l’Inter e 0-2 contro la Fiorentina.

COME VEDERE LA PARTITA TORINO SAMPDORIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta tv di Torino Sampdoria sarà garantita dai canali della televisione satellitare: nello specifico vi dovrete riferire a Sky Sport Uno o Sky Sport Calcio (rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder), appuntamento riservato agli abbonati con la possibilità di diretta streaming video Torino Sampdoria grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente è la piattaforma DAZN, che fornisce tutte le partite di Serie A: anche qui la visione è in mobilità e riservata ai clienti, ricordando che si potrà utilizzare anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet, e che i canali DAZN sono disponibili anche sul decoder di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SAMPDORIA

Diverse assenze sia per Juric che per Stankovic, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Torino Sampdoria. Granata privi degli infortunati Aina, Ilkhan, Sanabria, Berisha e Pellegri, Juric opera per il 3-4-2-1: Milinkovic-Savic, Djidji, Schuurs, Buongiorno Singo, Lukic, Ricci, Lazaro, Vlasic, Miranchuk, Karamoh. Oltre allo squalificato Leris, Stankovic dovrà rinunciare a Winks, Pussetto, De Luca, Amione e Augello. Doria con il 4-2-3-1: Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Murillo, Villar, Rincon, Gabbiadini, Sabiri, Djuricic, Caputo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Torino Sampdoria vedono favorita la formazione granata. Prendiamo come riferimento l’1-X-2 fornito dall’agenzia Eurobet: la vittoria dei granata è a 1,65, il pareggio è quotato 3,85, mentre il successo dei blucerchiati paga 5,40 volte la posta. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol del match: Under 2,5 a 1,75 e Over 2,5 a 1,95. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 1,90 e 1,80.

