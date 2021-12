Massimo, fidanzato di Veronica Gentili/ Lei: “ogni tanto un litigio ci scappa, ma…”

Si chiama Massimo, il fidanzato di Veronica Gentili, la la giornalista e conduttrice di “Controcorrente”, il programma di informazione ed attualità della domenica sera di Rete 4. La coppia è felicemente innamorata da circa sei anni, ma sono davvero pochissime le informazioni sul conto del misterioso uomo. A fornire qualche dettaglio in più ci ha pensato proprio la giornalista che ha confessato: “si chiama Massimo e lavora nel mondo del cinema, fa lo sceneggiatore. Stiamo insieme da sei anni ormai”. Ben sei anni d’amore tra i due con la coppia che non ha ancora progettato né la convivenza né tantomeno il matrimonio.

“Nessuna convivenza forzata? Massimo è fantastico. Non sono una donna di casa perciò pensa lui a fare la spesa e cucina benissimo” – ha sottolineato la conduttrice Mediaset che ha anche aggiunto – “ogni tanto un litigio ci scappa, ma è sempre lo stesso motivo a scatenarlo. Il monopolio della tv. Io seguo tutti i programmi di informazione dei miei colleghi. Lui invece vorrebbe vedere altro. Ma fino alle dieci di sera circa, il telecomando è in mio possesso. Poi via libera a film e serie tv”

Chi è Massimo, il fidanzato di Veronica Gentili

Ma chi è davvero Massimo, il fidanzato di Veronica Gentili? A rivelare cosa fa nella vita è stata proprio la giornalista e conduttrice reduce dall’esperienza non proprio fortunata di “Buoni e Cattivi”. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la giornalista parlando della sua vita privata ha rivelato: “lavora nel mondo del cinema, fa lo sceneggiatore. Stiamo insieme da sei anni ormai”. Questo è l’unico dettaglio che si conosce sul compagno della giornalista di Rete 4.

La coppia è felicemente innamorata da 6 anni, ma prediligono un rapporto di coppia ben lontano dal mondo del gossip e dello spettacolo. Una scelta comprensibile e condivisibile considerando che i due non amano condividere nulla della loro vita privata né con i media né tantomeno sui social.

