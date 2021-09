Massimo, fidanzato Veronica Gentili/ Lei: “stiamo insieme da sei anni”

Massimo è il fidanzato di Veronica Gentili, la giornalista e conduttrice di Stasera Italia pronta ad una nuova avventura televisiva con il programma “Buoni o cattivi”. Un grande amore quello nato tra Massimo e Veronica che stanno insieme da circa sei anni. La coppia convive e della loro vita privata si conosce davvero poco, visto che la giornalista preferisce mantenere il maggiore riserbo. Una cosa è certa: tra i due c’è una grandissima complicità e sono molto affiatati. In diversi occasioni però è stata proprio la giornalista a rivelare alcuni dettagli sulla sua vita sentimentale e suo compagno. In occasione di una intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “non sono una donna di casa perciò pensa lui a fare la spesa e cucina benissimo: trippa, lasagne con carciofi e scamorza, polpettone con ricotta e spinaci…Diciamo che me lo sono scelto bene”. Ma chi è Massimo, il compagno di Veronica Gentili?

Veronica Gentili/ "Le critiche ti toccano se non sai fare quello che fai"

Quello che sappiamo sul compagno di Veronica Gentili è che lavora come sceneggiatore nel mondo del cinema. A rivelarlo è stata proprio la bella e brava giornalista in una intervista concessa Tv Sorrisi e Canzoni.

Veronica Gentili: “il mio fidanzato Massimo è fantastico”

6 anni d’amore tra Veronica Gentili e il fidanzato Massimo. A rivelare qualche dettaglio in più sul compagno con cui convive è stata proprio la conduttrice di Stasera Italia: “si chiama Massimo e lavora nel mondo del cinema, fa lo sceneggiatore. Stiamo insieme da sei anni ormai”. Non solo, la Gentili parlando anche della convivenza ha precisato: “nessuna convivenza forzata? Massimo è fantastico. Non sono una donna di casa perciò pensa lui a fare la spesa e cucina benissimo”.

Veronica Gentili: "Io Leotta dei talk? Non ha senso!"/ "Berlusconi e il mio passato…"

Come in tutte le coppie non mancano i litigi come ha confessato la Gentili: “ogni tanto un litigio ci scappa, ma è sempre lo stesso motivo a scatenarlo. Il monopolio della tv. Io seguo tutti i programmi di informazione dei miei colleghi. Lui invece vorrebbe vedere altro. Ma fino alle dieci di sera circa, il telecomando è in mio possesso. Poi via libera a film e serie tv”.

LEGGI ANCHE:

Veronica Gentili/ "Barbara Palombelli? Nessuna rivalità, in tv la bellezza aiuta ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA