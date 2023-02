Massimo Ghini e Luca Manfredi, chi sono gli ex mariti di Nancy Brilli/ Dopo l’amore…

Nancy Brilli e il matrimonio con Massimo Ghini

Massimo Ghini e Luca Manfredi sono stati sposati con Nancy Brilli. L’amore tra Ghini e la Brilli è durato solo tre anni. I due si sposarono nel 1987 per poi dirsi addio dopo tre anni. Una separazione intorno alla quale non sono mai stati svelati i motivi effettivi della rottura anche se, poco tempo fa, l’attrice è tornata sull’argomento nel corso di un’intervista riportata da Today. “Noi ci siamo sposati per allegria. Stavamo bene insieme, ridevamo molto e dopo sei mesi eravamo marito e moglie. Il matrimonio non è andato male, è andato corto”, ha spiegato l’attrice..

Dopo la fine del matrimonio, tra la Brilli e Ghini è rimasto l’affetto sincero e un’amicizia che li porta anche a lavorare insieme. Dopo la fine della storia con l’attore, la Brilli si è poi sposata con Luca Manfredi.

Il matrimonio con Luca Manfredi è durato molti più anni e, soprattutto, è stato coronato dalla nascita del figlio Francesco. Con uca Manfredi, la Brilli aveva cullato il sogno di poter essere felice per sempre, ma così non è accaduto perchè dopo qualche anno le loro strade si sono separate.

“Quando ho sposato Luca ho sentito un grande senso di famiglia. ho creduto che il matrimonio potesse essere per sempre. Avevo sposato anche i suoceri. Invece, è finito tutto. Lui ha sempre altro da fare. Oggi fa la sua vita. Ha quattro figli”, ha raccontato la Brilli come riporta Today. A Luca Manfredi, però, resterà per sempre legata per la presenza del figlio Francesco.

