La splendida Nancy Brilli, nome d’arte di Nicoletta, è nata a Roma nel 1964. Attrice molto amata dal pubblico, nonché ricca di talento, è arrivata a vincere un David di Donatello nel 1990 con il film “Piccoli equivoci”. Sono stati tantissimi, nella sua lunga carriera, i film di successo nonché i riconoscimenti importanti per l’attrice romana, che ha vissuto dunque una vita piena dal punto di vista lavorativo e non soltanto. Nancy Brilli, infatti, è stata come abbiamo detto molto amato dal pubblico e inevitabilmente anche dagli uomini, per via del suo aspetto piacevole e della sua personalità carismatica e attraente. Tante, le storie d’amore che hanno visto protagonista l’artista classe 1964.

Il suo primo grande amore pubblico è stato Massimo Ghini, conosciuto sul set di “Due fratelli”, miniserie televisiva. L’amore tra i due è culminato con il matrimonio del 1987: tre anni dopo, nel 1990, è arrivata la separazione. Più avanti, dal 1997 al 2002, è stata sposata con Luca Manfredi, regista e sceneggiatore. I due hanno avuto un figlio. Tra le relazioni più importanti di Nancy Brilli, sicuramente quella con Roy De Vita, chirurgo estetico al quale l’attrice è stata legata per ben 15 anni. con lui, la relazione si è interrotta in modo brusco nel 2017. L’addio è stato inaspettato per l’attrice, che ha vissuto un periodo facile dopo la separazione dal suo ex fidanzato.

Nancy Brilli, chi è: perché è finita con Roy De Vita? “Dolore grandissimo…”

Nancy Brilli e Roy De Vita si sono lasciati nel 2017 dopo 15 anni insieme. Ma perché è terminata la storia tra i due? Come raccontato proprio da Nancy, è finito tutto per via di una serie di incomprensioni. Lui, infatti, voleva sposarsi ma lei era ancora sposata con il suo ex, Luca Manfredi. Per sposare il chirurgo estetico ha chiesto il divorzio ma una volta arrivato, le cose non sono andate come avrebbe voluto e sperato. “È stato un dolore grandissimo, ma perché pensavo di non aver capito niente. Ho detto: ‘Io ho dedicato 15 anni della mia vita a una cosa che non è esistita’. Mi sono sentita presa in giro“.

Per quanto riguarda invece le altre relazioni, Nancy Brilli ha rivelato che con Massimo Ghini si era sposata per “divertimento”: i due, infatti, erano e sono tutt’ora amici ma forse non si sono mai amati realmente. Parlando invece di Luca Manfredi, padre di suo figlio Francesco, Nancy ha spiegato che lui sarà per sempre una parte importante della sua vita, anche per via del ragazzo avuto insieme. Tra i suoi anori, anche Ivano Fossati, che lei ha descritto come “estremamente geloso”.