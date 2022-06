Massimo Ghini, padre Camilla Ghini/ “Sono orgoglioso di mia figlia”

Massimo Ghini è il padre di Camilla Ghini, la giovane conduttrice radiofonica di RTL 102.5. L’attore è legatissimo a tutti i suoi figli e in particolare alla primogenita Camilla di cui ne è molto fiero. “Ne sono orgoglioso” ha detto Ghini ospite del programma di Pierluigi Diaco. La figlia Camilla si è fatta conoscere dal grande pubblico come opinionista ed assistenza del programma di successo “Forum” di Barbara Palombelli. Non solo, la giovanissima ha anche condiviso il set proprio con il padre visto che i due hanno lavorato insieme per la fiction “Raccontami”.

Massimo Ghini e Roy De Vita, ex di Nancy Brilli/ "Una trasformazione del sentimento"

L’attore in diverse occasioni ha difeso la figlia Camilla che sui social è stata accusata di essere raccomandata. “Non ho mai fatto raccomandazioni. Nel nostro ambiente, nessuna carriera può esplodere solo perché figlia di una raccomandazione. Il pubblico è la nostra ghigliottina” – ha detto l’attore che dalle pagine del settimana Vanity Fair ha difeso la figlia dagli attacchi social per via del suo ruolo di opinionista ed assistente nel noto programma Forum.

Roy de Vita e Massimo Ghini, ex di Nancy Brilli/ Le delusioni d'amore dell'attrice

Massimo Ghini: “la mia famiglia non è stata tradizionale”

Massimo Ghini è uno degli attori di maggior successo di film e fiction in Italia. L’attore, durante le interviste, non si è mai tirato indietro nel raccontare aneddoti e retroscena della sua vita privata e personale. Proprio l’attore, ospiti di una puntata del programma “Io e te” di Pierluigi Diaco si è sbottonato parlando della sua infanzia e della sua famiglia. “I miei genitori si sono separati quando avevo tre anni. All’epoca le famiglie allargate non erano viste di buon occhio. Oggi è diverso. I compagni di scuola e gli insegnanti mi facevano sentire diverso” – ha rivelato l’attore che non nasconde di essersi sentito solo.

Massimo Ghini/ “Figlio di partigiano, in Chiesa cantai ‘Bella ciao’: entrai nel coro”

“Ho provato la solitudine. Il libretto delle giustificazioni lo firmava mia madre, ma a scuola erano continui rimproveri. Non era accettato. Così ho iniziato a mentire, falsificavamo la firma di mio padre, anche se lui non abitava più con noi” – ha aggiunto l’attore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA