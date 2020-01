Massimo Giletti e Polimeri/ Lite Non è l’Arena: “Non sono un coglione, chieda scusa!”

Scontro in diretta tra Massimo Giletti e Marco Polimeri durante la nuova puntata di Non è l’Arena andata in onda ieri sera su La7. “Per me non c’è migliore esempio, per un giovane calabrese, del procuratore Nicola Gratteri“. Appena Polimeni, presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, ha pronunciato queste parole, il giornalista e conduttore si è letteralmente infuriato: “Non è una frase che viene da lei. Ha guardato a destra della telecamera, qualcuno gliel’ha suggerita. Mi sono rotto le palle di questa politica, pulitevi la bocca prima di parlare di Gratteri. Non sono un coglione. Si vergogni e chieda scusa”. Polimeni ha negato di aver ricevuto suggerimenti, affermando invece che qualcuno delle troupe gli avrebbe solamente chiesto di cambiare posizione per l’inquadratura: “Giletti, non dica parolacce in tv che dà cattivi esempi. Lei voleva fare questa trasmissione per screditare la nostra terra”. “No, io scredito persone come voi”, ha replicato il giornalista che ha nuovamente attaccato Polimeni in merito all’inchiesta: “Voi non andate in commissioni, prendete i soldi. E lei dice che non ha mai visto niente”.

Lite a Non è l’Arena: duro scontro tra Massimo Giletti e Marco Polimeri

Grande parte della puntata di ieri, è stata dedicata ai finti rimborsi e alle commissioni immaginarie messe in piedi, secondo la Procura della Repubblica, da 29 consiglieri (su 32), finiti, proprio per questo motivo, sotto indagine. Polimeni, che non è indagato, ha pubblicamente espresso la sua fiducia negli organi inquirenti ma ha anche tutelato i colleghi, denigrando gli ospiti in studio e la trasmissione di voler danneggiare la Calabria. Quando ha citato Gratteri, Giletti ha letteralmente perso le staffe. “Lei si vuole sostituire alla magistratura. Lei ha detto “prendete i soldi”, e domani riceverà la mia querela. Lei è un valente giornalista ma non è un giurista”. Il presentatore non è apparso affatto “spaventato”: “Se ha il coraggio faccia vedere chi le ha suggerito”. Dopo qualche istante, i due si sono chiariti e la situazione è tornata alla normalità. Grandi pagine di televisione italiana… (si fa per dire).





