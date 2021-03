Massimo Giletti “ordinanza Corona? Errata”/ “Era programma della d’Urso non il mio”

Nella puntata di ieri sera di Non è l’Arena, il conduttore Massimo Giletti ha a lungo parlato della situazione legata a Fabrizio Corona, dopo la notizia del suo ritorno in carcere e la sua reazione choc. Nel corso della trasmissione da lui condotta, il padrone di casa ha attaccato Selvaggia Lucarelli e replicato alle sue accuse asserendo di non aver affatto danneggiato Fabrizio. Poi ha voluto fare una precisazione rispetto a quanto scritto nell’ordinanza, asserendo: “Intanto nell’ordinanza è scritto che era il nostro programma, invece è sbagliato, era il programma di Barbara d’Urso dove Fabrizio dice delle cose molto concrete e dure, ma a ragion veduta per quello che stava subendo da un punto di vista personale nella storia della moglie”.

Il riferimento è all’ospitata di Fabrizio Corona a Live Non è la d’Urso, in cui l’ex re dei paparazzi nell’ottobre scorso attaccò duramente l’ex moglie Nina Moric. Quest’ultima all’epoca aveva pubblicato una telefonata tra lei e il figlio Carlos in cui il ragazzo sembrava volersi allontanare dal padre. “Alla luce di quello che ha fatto la mia ex moglie, sono costretto a raccontare una parte della storia”, aveva esordito all’epoca Corona, in collegamento con la trasmissione Mediaset, prima di un lunghissimo sfogo in cui attaccava l’ex moglie, il suo avvocato e le testate che avevano riportato la notizia.

MASSIMO GILETTI E LA PRECISAZIONE SULL’ORDINANZA

Il conduttore di La7, Massimo Giletti ieri sera è dunque tornato sulla questione e senza mezzi termini ha sottolineato il presunto errore contenuto nell’ordinanza scaricando la responsabilità sul programma della collega Barbara d’Urso: “Non era il nostro programma”, ha ribadito, “quindi si cita Non è l’Arena, ma in realtà era un programma di Barbara d’Urso”. Dopo la doverosa premessa, Massimo Giletti ha sottolineato il suo aiuto concreto a Corona: “Lo abbiamo mandato anche nel bosco di Rogoredo perchè solo lui aveva il linguaggio che ci permetteva di entrare in contatto con quelle persone”, ha spiegato, riferendosi ad un vecchio servizio trasmesso proprio dalla sua trasmissione di La7. E proprio in quel boschetto, ha aggiunto Giletti, Corona avrebbe salvato due ragazzi, Tommaso e Laura, portandoli in comunità: “Si sono salvati”, ha spiegato Giletti, prima di proseguire con il suo sfogo contro Selvaggia Lucarelli.

