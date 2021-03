Massimo Giletti, telefonata choc mamma Fabrizio Corona/ “Sangue ovunque!” e piange…

Massimo Giletti a Non è l’Arena ha svelato come ha appreso la notizia dell’arresto di Fabrizio Corona. «Giovedì io ricevo una telefonata. Ero in redazione ed ero stato avvisato della situazione. La mamma Gabriella e Fabrizio erano al telefono, sentite», ha detto il conduttore. Così ha mandato in onda la telefonata che ha avuto con l’ex re dei paparazzi e la madre, che ha pensato bene di riprendere con le telecamere. «Eh lo so, un’altra fatica enorme», ha esordito imbarazzato il conduttore. «E qua c’è sangue dappertutto, Massimo», ha replicato invece la mamma di Fabrizio Corona. «Mi spiace», è riuscito solo a dire il conduttore.

Rocco Casalino scappa da inviata La7/ Video, portavoce dribbla le domande su Benotti

Poi Gabriella Previtera ha dato sfogo alla sua disperazione: «Massimo, è il mio bambino, è il mio bambino, Massimo, è proprio una cosa improvvisa, una cosa ingiusta. Era migliorato, te lo giuro. Era diventato buono». Di fronte alle lacrime della donna, Massimo Giletti è rimasto in silenzio. Poi la donna gli ha passato proprio il figlio.

Antonella Appulo, indagata con Benotti per mascherine/ "Ha visto Domenico Arcuri..."

TELEFONATA CHOC TRA MASSIMO GILETTI E FABRIZIO CORONA

«Massimo, ti voglio bene», ha detto Fabrizio Corona a Massimo Giletti. Lui invece gli ha subito chiesto quando lo avrebbero portato via. «Tra un’ora vado io, a piedi. Ti voglio bene, ciao», ha tagliato corto l’ex re dei paparazzi. Peraltro, da queste parole e dallo stesso tono si evince la tranquillità ritrovata dall’uomo dopo che si era inferto le ferite. Poi però c’è stata la colluttazione con la polizia. Dopo che è stata mandata in onda la telefonata, è intervenuto Alessandro Sallusti. Il direttore del Giornale ha rivelato di aver parlato anche lui quel giorno con Fabrizio Corona, di essere stato contattato direttamente dall’ex agente fotografico. «Quella mattina lì ha telefonato anche a me mentre lo stavano per arrestare. Era un uomo assolutamente disperato, cercava aiuto sapendo probabilmente di non poterne ricevere, perché nessuno poteva fare nulla in quei momenti», ha raccontato il giornalista.

LEGGI ANCHE:

"Massimo Giletti si fa trovare ospiti da Fabrizio Corona"/ Parla bodyguard Genovese

© RIPRODUZIONE RISERVATA