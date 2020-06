Massimo Giletti spara a zero su Fabio Fazio e la d’Urso/ “Lui intrattenitore, lei..”

Pubblicità

Massimo Giletti spara a zero, o quasi. Possiamo anche non scegliere la via della “violenza” verbale ma sicuramente dire che Fabio Fazio è un intrattenitori e Barbara d’Urso perde di qualità per via della quantità di programmi non è certo fare dei complimenti ma è un vero e proprio attacco contro due colleghi che, a differenza sua, non si occupano di “inchieste”. Questa è la prima cosa che balza subito all’occhio leggendo la lunga intervista che il giornalista e conduttore ha rilasciato a Il Corriere della Sera in vista del break estivo del suo Non è l’Arena in onda proprio alla domenica sera e, quindi, in competizione con Fabio Fazio e Barbara d’Urso. In particolare proprio Massimo Giletti spiega la sua folle idea di andare in onda in questa particolare serata spiegando: “Mi sono sempre piaciute le sfide difficili, anche Cairo disse che era una follia, ma io scelsi la domenica per misurami con Fazio“, quindi aggiunge “Misurarsi con i numeri uno è sempre molto più interessante e stimolante. Quando portai La7 al 13% e battemmo Rai1 fu una soddisfazione enorme”.

MASSSIMO GILETTI SPARA A ZERO SU FABIO FAZIO E BARBARA D’URSO

Proprio in nome di questo scontro domenicale, Massimo Giletti non può tirarsi indietro quando il giornalista gli chiede di commentare anche il lavoro dei suoi colleghi e, in particolare, mettere in chiaro le differenze delle loro trasmissioni. A quel punto il giornalista sottolinea il fatto che lui fa altro, qualcosa di diverso dagli altri e riguardo a Fabio Fazio rivela: “Ha tantissimi meriti e un modo di fare tv diverso dal mio: io faccio inchieste, lui fa intrattenimento” e sull’altra sua “avversaria” della domenica, Barbara D’Urso unisce bastone e carota etichettandola come una risorsa unica ma forse un po’ troppo sfruttata: “È un tesoro per Mediaset, è una stacanovista straordinaria, il problema è che se fai tanta quantità inevitabilmente perdi di qualità”. Arriveranno le risposte dei diretti interessati?



