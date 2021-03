Fabrizio Corona in psichiatria dopo arresto/ Mamma: “Perseguitato, giustizia bigotta”

La mamma di Fabrizio Corona è distrutta per l’arresto del figlio, ricoverato in psichiatria dopo essersi tagliato i polsi in protesta contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Gabriella Previtera si è quindi sfogata tramite l’account Instagram del figlio. «Per la prima volta dopo tanti anni ti ho visto cambiato», ha esordito nel post. La donna è però consapevole del fatto che il figlio non ha ancora risolto del tutto i suoi problemi. «Certo ancora i gravi problemi legati alla tua patologia sono da debellare del tutto», ha infatti precisato. D’altra parte, ritiene però che sia “vittima” della giustizia. «Per i cittadini che in questa Italia cercano una giustizia giusta io dico che mio figlio è un perseguitato da un tipo di magistratura bigotta e priva di qualsiasi segno di sensibilità umana».

La signora Gabriella, che non ha mai risparmiato critiche al figlio, è comunque dalla sua parte (e così pure Asia Argento). Infatti, ha deciso di lanciare un appello: «A nome di tutte le madri che hanno i figli perseguitati io chiedo che questo abuso di potere finisca».

ARRESTO FABRIZIO CORONA, IL DOLORE DELLA MAMMA

Gabriella Previtera ha parlato anche del dolore che sta provando in questi giorni. «Il mio cuore è a pezzi», ha scritto la mamma di Fabrizio Corona sul profilo Instagram del figlio. «Il mio onore di cittadina che credeva nella giustizia è stato trafitto da una lama piena di veleno e cattiveria», ha proseguito. Ma non intende smettere di lottare al fianco del figlio. «Che Dio ci aiuti affinché la giustizia possa vincere sull’arroganza di chi non è in grado di capire», ha concluso. Prima di essere arrestato dagli agenti della polizia penitenziaria, Fabrizio Corona aveva provato a consolare la madre in lacrime. Ora è ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano, in attesa di essere dimesso ed essere trasferito al carcere di Opera. In queste ore però sta facendo lo sciopero della fame e della sete. Ha intenzione di proseguire fino a quando non parlerà con il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, lo stesso che ha deciso di revocare gli arresti domiciliari e di farlo tornare dietro le sbarre.

