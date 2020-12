MASSIMO GILETTI/ Travaglio lo critica: “Una volta era simpatico…”

Massimo Giletti – scapolo d’oro della tv – è uno degli ospiti della prima puntata di Affari Tuoi (Viva gli sposi!), la nuova edizione del popolare game show di Rai1 che torna in onda oggi, 26 dicembre, in prima serata. Al timone ci sarà Carlo Conti, uno che il gioco dei pacchi – in tutti questi anni – non l’ha mai condotto. Inedito, per certi versi, è anche il concept dell’edizione, pensata per ospitare una coppia di fidanzati che tenteranno di accaparrarsi l’ambito montepremi in vista delle nozze. Dall’altra parte, 10 ospiti vip tra cui anche Giletti, uno che di matrimonio non ha affatto esperienza. Il Natale – per inciso – l’ha passato con mamma Giuliana, che ha 89 anni, oltre ai suoi due fratelli Emanuele e Maurizio.

Il Natale di Massimo Giletti

La vita di Massimo Giletti è stata totalmente dedicata al lavoro. Certo, nel corso degli anni, il giornalista ha avuto diversi flirt alcuni dei quali anche con colleghe abbastanza conosciute (si pensi per esempio ad Antonella Clerici o a Nunzia De Girolamo), ma – come si dice – non ha mai deciso di ‘accasarsi’. Intervistato da Chi prima delle feste, Giletti si è un po’ sbottonato sulla sua vita privata e in particolare sulle sue ultime ferie: “Saremo tutti nella nostra casa di famiglia nel biellese, situata accanto alla fabbrica di mio padre, che mio nonno Anselmo ha creato nel 1884”. E ancora: “Cucinerà mia cognata. Preparerà gli agnolotti al sugo di arrosto”.

Massimo Giletti criticato da Travaglio

Recentemente, Massimo Giletti è stato al centro delle critiche di Marco Travaglio, che in un’intervista pubblicata sul Fatto ha ammesso di nutrire un’antipatia nei confronti del conduttore di Non è l’Arena, almeno da quando quest’ultimo avrebbe assunto posizioni più apparentemente ‘di destra’ e affini ai leader di questa corrente politica. “Una volta era anche simpatico”, ha dichiarato il direttore, “sono stato da lui. Poi però è diventato ‘TeleSalvini e TeleMeloni’”. Il mini-affronto arriva dopo le critiche alle reti tv commerciali del gruppo Mediaset, queste tutto sommato prevedibili, vista la rivalità del giornalista con il patron Silvio Berlusconi. “Dove non sono mai stato? Sicuramente a Mediaset. Non che io ci tenga. Ma c’è una lunga lista che contiene solo me, dove si legge chi non può assolutamente apparire”. Effettivamente, dalle parti di Giletti, Travaglio non compare quasi più, ma – in tutti questi anni spesi ad occuparsi di politica – viene da pensare che il rapporto col saggista non sia l’unico ‘problematico’, nella cerchia dei suoi contatti vip.



