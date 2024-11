Massimo Manni, il fondatore de “Il Santuario Capra Libera Tutti“, è tra gli ospiti della nuova puntata di “Da noi a ruota libera” di Francesca Fialdini su Rai1. L’ex allevatore avrà modo di raccontare la sua storia, senza dubbio molto particolare, visto che a un certo punto della sua vita ha deciso di cambiare la rotta creando un lluogo dove salvare bestie “da reddito“.

Si tratta da animali che erano destinati a ben altro e che Massimo ha deciso di riunire e salvare nel Santuario Capra Libera Tutti. In questo luogo oltre 350 esemplari di animali sono stati messi in salvo da da allevamenti e mattatoi. Dunque, è un luogo davvero speciale che si trova a Poggio Natio, in provincia di Rieti, dove lo stesso Massimo Manni partecipa attivamente come ha raccontato dalle pagine de italiachecambia.

Ha realizzato una vera e propria oasi in cui esseri umani e animali possono vivere in pace e convivere senza mettere a rischio l’altro. L’idea è venuta proprio all’allevatore che ha dato così una nuova casa, e di conseguenza anche una nuova vita, a diversi animali. Ora il Santuario porta avanti la sua attività benefica grazie in particolare al sostegno di tutta la comunità che la supporta.

Massimo Manni, ecco come è nato il Il Santuario Capra Libera Tutti

Ma come è nato Il Santuario Capra Libera Tutti di Massimo Manni? L’ex allevatore dalle pagine de L’Italia che cambia ha raccontato che in questa oasi protetta gli animali possono liberarsi da soli, o con l’aiuto, da un sistema produttivo che è insostenibile e punta su un “consumo violento“, quindi possono vivere tutta la loro vita senza la paura di dover essere uccisi per finire sulle tavole. I primi ospiti del Santuario sono stati proprio gli animali che Massimo ha salvato da lui, che era appunto un allevatore.

Proprio l’ex allevatore ha spiegato come è nata l’idea del nome di questa oasi: ha a che fare con l’incontro di colui che definisce il “vero fondatore”, Thomas. Lo incontrò 7 anni fa in un allevamento di zona: quel piccolo capretto conquistò subito la sua attenzione correndogli incontro e invitandolo a giocare. Poi conobbe i suoi fratelli e di fatti uscirono tutti insieme quell’allevamento.