Massimo Martino, marito Tosca D’Aquino/ Geloso della sua privacy ma…

Si chiama Massimo Martino ed è lui il marito dell’attrice e conduttrice televisiva Tosca D’Aquino che questa sera sarà tra gli ospiti di Top Dieci per lanciarsi nel mondo della musica al fianco di colleghi e amici ma, soprattutto, alla corte di Carlo Conti. Chi conosce bene l’attrice sa bene che ci tiene molto alla privacy e per questo sappiamo molto poco della sua vita privata e del suo matrimonio con il noto produttore cinematografico al quale ha detto sì nel 2013. Dal loro matrimonio è nato un figlio, Francesco, il secondo per l’attrice che aveva già il piccolo Edoardo. I due hanno dovuto fare i conti con una vita molto elaborata e complessa per via degli impegni cinematografici e televisivi ma di sicuro questo non ha evitato a Tosca di essere presente.

MASSIMO MARTINO, MARITO TOSCA D’AQUINO/ Chi è? Noto produttore cinematografico e…

Massimo Martino, marito Tosca D’Aquino, chi è e cosa fa nella vita?

Lei stessa in un’intervista a Zerkalospettacolo.com, si è definita una madre piuttosto intransigente tanto da aver ricevuto l’etichetta “Merkel” a casa. Ma se del rapporto con i figli Tosca d’Aquino ha spesso parlato, non si può dire lo stesso di quello con il marito Massimo Martino di cui non sappiamo poi molto. Sempre impegnato a lavoro, i due non sono molto social e non si mostrano su Instagram o in giro, ma spesso sono stati ‘beccati’ in occasione di eventi importanti ed esclusivi. In generale, Massimo Martino è sì il marito di una grande attrice come Tosca ma sicuramente è un uomo che tiene alla privacy e che non ama stare davanti alle telecamere o gli obiettivi fotografici.

LEGGI ANCHE:

TOSCA D’AQUINO/ “Da giovane avevo l’ansia dell’aspetto, adesso invece…”Massimo Venturiello, marito Tosca/ "Non posso dire di essere un attore televisivo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA