Massimo Palma, compagno Cristina d’Avena/ “Trent’anni insieme ma un figlio manca..”

Cristina d’Avena è una vera e propria icona della nostra gioventù e continua a vivere con la sua musica e con le sue canzoni ma mai mettendo da parte il suo storico fidanzato, Massimo Palma, l’uomo che le è sempre accanto non solo nella sua vita privata ma anche sul lavoro. Chi conosce bene la cantante sa anche che non ama parlare della sua ita privata nascondendosi dietro uno spesso vetro di privacy e normalità, ma in molti conoscono Massimo Palma, il suo storico fidanzato nonché titolare dell’agenzia di spettacolo Crioma, agente della stessa compagna. Questo è quello che fa nella vita Massimo Palma che vive a Milano insieme alla sua bella Cristina d’Avena con la quale magari presto potrebbe addirittura convolare a nozze.

Massimo Palma, chi è e cosa fa nella vita il compagno di Cristina d’Avena?

La stessa Cristina d’Avena parlando di Massimo Palma ha spesso detto la sua sulla possibilità delle nozze ammettendo anche che il suo più grande pentimento è quello di non aver avuto figli col fidanzato o, meglio, un compagno di vita visto che, secondo i bene informati, i due stanno insieme ormai da oltre trent’anni. Nonostante questo i due non amano apparire molto insieme sotto i riflettori ed è raro vedere i loro scatti insieme anche sull’affollato profilo social di Cristina d’Avena. Ma cosa sappiamo quindi di Massimo Palma? Di lui ignoriamo l’anno di nascita ma sappiamo che dal 1989 è presidente della società di spettacolo Crioma, che ha studiato Economia e Commercio presso l’Università di Bologna e che quindi potrebbe essere nato negli anni ’60 se non addirittura un po’ prima (la D’Aveva è classe 1964).



