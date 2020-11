Massimo Palma, chi è fidanzato Cristina D’Avena/ Sempre insieme tra lavoro e amore

Massimo Palma è il fidanzato “storico” di Cristina D’Avena, ospite oggi di Francesca Fialdini a “A ruota libera“. I due stanno insieme da molti anni e nonostante la notorietà della cantante sono riusciti a tenere la relazione lontana dai riflettori. Infatti di lui si sa molto poco, cioè che è titolare dell’agenzia di spettacolo Crioma, quindi è agente della stessa compagna, con cui vive insieme a Milano. Qualche dettaglio in più sulla loro storia d’amore potrebbe raccontarlo proprio Cristina D’Avena oggi, permettendo ai suoi fan di scoprire qualcosa in più in merito all’uomo che le è accanto da tantissimi anni. Magari potrebbero esserci novità riguardo i loro progetti futuri, visto che non sono ancora sposati. Non è mai stato chiaro il motivo, anche se lei non ha mai negato la possibilità che convoli a nozze con Massimo Palma. Il suo rimpianto, però, è un altro: quello di non aver avuto figli col fidanzato, con il quale starebbe addirittura da circa trent’anni. Un legame solido, dunque, quello che li unisce.

MASSIMO PALMA, FIDANZATO “MISTERIOSO” DI CRISTINA D’AVENA

Se dunque Cristina D’Avena è un volto noto, lo stesso non si può dire del fidanzato Massimo Palma, che preferisce muoversi dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Dal 1989 è presidente della società di spettacolo Crioma, nella cui lista degli artisti compare proprio la cantante. Ma prima di aprire questa società, l’agente ha studiato Economia e Commercio presso l’Università di Bologna. Inoltre, dalla collaborazione tra Crioma e Warner Bros è nato l’ultimo album della cantante, a conferma che i due riescono ad essere felici compagni sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Le apparizioni in pubblico però non ci sono ancora. La coppia è stata paparazzata in strada, dove sono stati ripresi mentre si tengono mano nella mano. I due tendono quindi a non finire sotto i riflettori e infatti fanno di tutto per non far parlare di loro dal punto di vista del gossip. Qualche volta però Cristina D’Avena si è sbilanciata parlando del fidanzato, per il quale ha speso sempre belle parole, definendolo ad esempio «un compagno meraviglioso».



