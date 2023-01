Massimo Palma, fidanzato Cristina D’Avena/ “E’ un compagno meraviglioso ma…”

Massimo Palma, il fidanzato “segreto” di Cristina D’Avena: una coppia riservatissima

Massimo Palma è il fidanzato della celebre voce dei cartoni animati Cristina D’Avena. Della vita privata della cantante e della sua relazione con lo storico compagno, non si parla mai molto. Ma ciò che sappiamo con certezza è che tra i due le cose sembrano procedere a gonfie vele. Per chi non lo sapesse, Massimo Palma è un imprenditore estraneo al mondo dello spettacolo. Ha conosciuto Cristina D’Avena tanti anni fa ma ciononostante difficilmente si è parlato di loro in tv o sui giornali. D’altra parte la cantante ha sempre ribadito l’idea di voler tenere i vari aspetti del suo privato alla larga dei riflettori del gossip.

Non a caso, nel corso di una frizzante intervista rilasciata tempo fa al Corriere della Sera, la D’Avena scoraggiò simpaticamente il giornalista dal porre domande sul tema Massimo Palma. “No, non dica il nome!, che in questo momento c’è maretta e non vorrei che cambiasse la situazione. Sono riservatissima”, aveva dichiarato la D’Avena. Nel corso della medesima intervista, la ‘voce dei cartoni’ aveva anche affrontato il tema della mancata maternità: “Se mi manca? No e spero che non diventi un rimpianto ma devo dire che ogni tanto mi chiedo come sarebbe stato se ne avessi avuto uno”.

Cristina D’Avena e la storia d’amore con Massimo Palma: “Mi ama e mi ascolta molto, trovo sia meraviglioso”

Come anticipavamo non sono molte le informazioni sul suo fidanzato, anche perché è la stessa Cristina D’Avena a volerlo in qualche modo “nascondere” ai media. Della sua attività imprenditoriale, tuttavia, sappiamo che dalla fine degli anni ottanta riveste il ruolo di titolare e responsabile dell’agenzia di spettacolo Crioma s.r.l., con cui segue diversi artisti del nostro paese, tra cui naturalmente la sua compagna Cristina D’Avena, con la quale ha realizzato l’album Duets Forever – Tutti cantano Cristina, uscito nel 2018. “È un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto”, è stata una delle rare uscite della cantante, a proposito della sua straordinaria storia d’amore con Massimo Palma.

