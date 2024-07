Massimo Pericolo, chi sono i genitori?/ Il rapper: “Vivere senza un padre crea dei disagi…”

Massimo Pericolo è uno dei rapper più in voga del momento; la sua storia musicale non è però recente, anzi. I primi bagliori risalgono a circa dieci anni fa e, con impegno e gavetta, è oggi riconosciuto tra i massimi esponenti del settore. Ma cosa sappiamo della vita privata del rapper? Sui genitori di Massimo Pericolo non si hanno molte notizie, sappiamo però che il rapper oggi 32enne ha dovuto affrontare il divorzio tra sua madre e suo padre trovandosi poi a cambiare città in diverse occasioni. Quando i suoi genitori hanno divorziato, riporta Tag24, Alessandro Vanetti – vero nome di Massimo Pericolo – scelse di seguire sua madre con la quale si trasferì in diverse città prima di stabilirsi nuovamente a Varese.

Massimo Pericolo e il rapporto con i genitori: “Mentirei se dicessi che è bello o costruttivo…”

Sempre il portale racconta come, dopo il divorzio dei genitori, Massimo Pericolo pare si sia ritrovato in difficoltà economiche insieme a sua madre per via del mancato sostegno economico di suo padre. Le esperienze vissute in tenera età avranno certamente avuto un ruolo importante nella maturazione creativa del rapper che, con i suoi brani, riesce spesso a scandagliare storie di vita anche molto crude.

Intervistato da Cosmopolitan nel 2019, lo stesso Massimo Pericolo si lasciò andare ad un breve accenno sul rapporto con i genitori: “Mentirei se dicessi che con i miei genitori ho un rapporto bello o costruttivo; è pacifico. Io ho vissuto sempre con mia madre e stare senza un padre ti crea dei disagi. Non hai una figura maschile e la tua identità di uomo te la devi inventare”.











