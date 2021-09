Massimo Pericolo, Seat Music Awards/ Il Signore del Bosco è il suo primo libro

Massimo Pericolo è tra gli artisti che si esibiranno stasera, 9 settembre 2021, ai Seat Music Awards. Il rapper ha appena pubblicato per Rizzoli il suo libro Il signore del Bosco, in cui si racconta e spiega il perché della sua musica. Secondo quanto dichiarato in un’intervista ad un magazine musicale, il rapper sarebbe potuto essere uno dei cantanti in gara a Sanremo 2021 con il brano Airforce.

Il testo affronta tematiche scomode e utilizza un linguaggio poco consone al palco Sanremese, quindi, avrebbe provocato reazioni negative soprattutto nei benpensanti. Nel suo libro il cantante si svela completamente ai lettori, raccontando che non sarebbe diventato quello che è se fosse nato altrove. Il suo è stato un percorso difficile e complicato, contornato da mille errori e scelte discutibili, pertanto, il suo libro si incentra sulla realtà più vera, senza tralasciare nessun dettaglio.

Massimo Pericolo, una nuova generazione

Massimo Pericolo è uno dei rapper più importanti della nuova generazione. Nato in Sicilia e cresciuto in periferia, deve il desiderio di fare musica alla visione del film 8 Mile dedicato alla vita del rapper Eminem. Il suo primo successo è 7 Miliardi, tratto dal cd Scialla Semper. In seguito ha collaborato con Mahmood e scritto il brano Amici e Ansia, tra le sue canzoni più famose. L’ultimo post pubblicato sulla pagina facebook racconta proprio dell’uscita del suo libro e di quanto ne vada fiero. Non riesce a esprimere con parole adatte quello che prova in un post, in quanto, convinto che quello che conta non è quello che appare, ma quello che capita nella testa della gente.

Il libro non è dedicato a chi ha vissuto le stesse esperienze, secondo quanto pubblicato dal cantante, ma è rivolto a tutti quelli che si fanno delle domande e trovano le risposte. L’account ufficiale di Instagram è seguito da migliaia di follower.

Video del singolo “Stupido” di Massimo Pericolo





