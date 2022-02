Massimo Ranieri canzone “Lettera di là dal mare”/ Sanremo 2022: possibile vincitore?

MASSIMO RANIERI AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “LETTERA DI LÀ DAL MARE”

Massimo Ranieri sarà uno dei protagonisti indiscussi della storia del Festival di Sanremo 2022 dove porterà la sua nuova canzone “Lettera al di là del mare“. L’artista torna e vuole farlo da protagonista ben tredici anni dopo l’ultima volta. Sarà la sua sesta partecipazione alla kermesse, con l’edizione del 1988 che lo ha visto trionfare grazie al singolo ‘Perdere l’amore’. Del suo nuovo pezzo lo stesso Ranieri ha sottolineato in una recente intervista rilasciata al TG1 essere bello tanto quanto ‘Perdere l’Amore’.

Franca Sebastiani e Cristiana, ex moglie e figlia Massimo Ranieri/ "Nessun rancore…"

“Torno a Sanremo con una canzone bellissima, una grande canzone italiana che, al primo ascolto, ha avuto su di me lo stesso impatto emotivo di ‘Perdere l’amore’. Vado in gara perché da ospite non si prova la stessa adrenalina”, ha detto Massimo Ranieri, ribadendo poi che il risultato finale non è la cosa che più gli interessa e di partecipare per divertimento e non per la competizione. Il brano sanremese è molto emozionante e racconta di un viaggio in mare che sembra infinito. Ranieri è pronto a far vibrare l’Ariston.

Gianni Morandi 'spaventato' da Massimo Ranieri a Sanremo/ "Grande canzone la sua!"

MASSIMO RANIERI, SANREMO 2022: LE SUE OSPITATE AL FESTIVAL

Massimo Ranieri è stato ospite a Sanremo 2020, duettando anche con Tiziano Ferro. Durante l’ospitata presentò il singolo ‘Ti Penso“, inedito inserito nel suo ultimo brano e che ha lanciato anche il suo tour di sessanta date, sospeso per via della pandemia esplosa a partire dalla primavera di quello stesso anno. Il singolo che presenterà a Sanremo sarà poi inserito nell’album al quale Giovanni Calone (vero nome di Massimo Ranieri) sta lavorando da un pezzo e che sarà con tutta probabilità pubblicato in Primavera.

Testo "Lettera al di là del mare", canzone Massimo Ranieri/ Analisi e significato (Sanremo 2022)

Lo stesso artista ha confermato come difficilmente la sua ultima fatica musicale sarà pronta a febbraio, mese in cui andrà in onda l’edizione 2022 di Sanremo. In un’edizione che lo vedrà incontrare nuovamente due vecchi colleghi come Iva Zanicchi e Gianni Morandi, Massimo Ranieri è dunque pronto a rappresentare con orgoglio il team dei ‘vecchietti’ con oltre cinquant’anni di carriera ma pronti a dare battaglia con la stessa energia (o magari anche qualcosina in più) dei rivali più giovani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA