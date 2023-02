Massimo Ranieri/ “Dopo Sanremo 2023 voglio cantare con un grande ensemble”

Massimo Ranieri ospite al Festival di Sanremo 2023

Massimo Ranieri torna come ospite al Festival di Sanremo 2023 di Amadeus. L’istrione della musica italiana sarà protagonista nella seconda serata di mercoledì 8 febbraio 2023 con due amici e colleghi: Gianni Morandi e Al Bano Carrisi. E’ un periodo di “rinascita” per l’artista napoletano reduce da una brutta caduta durante un concerto che gli ha causato la rottura di una costola e un lungo periodo di stop e degenza.

Intervistato da Il Mattino, alla vigilia del suo ritorno lo scorso gennaio al Teatro Diana di Napoli, ha dichiarato: “c’è sempre tanta emozione. Ancora di più in questo frangente. Mi sento come se fossi alla vigilia di un nuovo debutto, proprio come sette anni fa; per giunta, con persone speciali come la famiglia Mirra, proprietaria di un teatro a me molto caro. Questa volta c’è la variante di un ricordo non proprio piacevole. Quell’incidente sicuramente ha lasciato un piccolo segno nella mia vita artistica; ma so che quando sarò davanti al mio pubblico, che poi è la mia gente, darò tutto me stesso”.

Massimo Ranieri dopo Sanremo 2023 torna anche in tv in una fiction

Il ritorno al Festival di Sanremo 2023 per Massimo Ranieri è doveroso. Indiscusso protagonista della kermesse, dove ha trionfato nel 1989 con “Perdere l’amore”, l’artista ritroverà sul palcoscenico Gianni Morandi e Al Bano. Parlando di progetti e sogni nel cassetto ha rivelato: “dopo il Festival vorrei cantare con un grande ensemble è stato, ed è, uno dei sogni custoditi in uno dei miei tanti cassetti dei sogni. Ci penso da 40 anni e prima o poi, più prima che poi, lo realizzerò. Lo so, perché anch’io, come Al Bano, so’ capatosta”.

Non solo, dopo più di 20 anni di assenza il cantautore è pronto a tornare anche in tv protagonista della fiction “La voce che hai dentro” con Maria Pia Calzone composta da otto episodi e trasmessa su Canale 5. “La serie nasce da un mio soggetto e si iscrive nel genere giallo-rosa. Al centro della storia c’è una famiglia sfasciata, perché il protagonista, Michele Ferrara, è accusato di un omicidio che non ha commesso. Così, appena uscito di prigione, si prodiga per ricucire gli affetti dei suoi cari e riprendere l’attività di produttore discografico e di scopritore di nuovi talenti napoletani. Riuscirà a salvare la sua casa discografica? Nel ruolo del mio antagonista c’è Gianfranco Gallo” – ha anticipato l’artista.











