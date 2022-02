Massimo Ranieri finale Sanremo 2022, “Lettera di là dal mare”/ Sostituirà Amadeus per il Festival 2023?

MASSIMO RANIERI IN FINALE AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “LETTERA AL DI LÀ DEL MARE”

Massimo Ranieri si presenta alla finale del Festival Sanremo 2022 con “Lettera al di là del mare” sulle ali dell’entusiasmo delle sue ultime dichiarazioni. Come riportato da Ansa questi ha specificato: “Ogni anno, appena termina il Festival di Sanremo, qualcuno fa il mio nome come direttore artistico. Se dovessero propormelo direi di sì, ho le valigie pronte e verrei anche a piedi”. Al suo fianco inoltre vedrebbe molto bene Loretta Goggi, specificando: “Abbiamo lavorato insieme per la prima volta nel 1972. C’è affetto, amicizia al di là della stima che inoltre ci lega. Lei è una grande attrice, sa cantare e sa presentare. Non sarebbe perfetta per Sanremo, sarebbe perfettissima. Ci capiremmo con un solo sguardo“. E chissà che il prossimo anno Amadeus non possa cedere il passo proprio a Massimo Ranieri.

Lettera al di là del mare testo e significato canzone di Massimo Ranieri a Sanremo 2022

MASSIMO RANIERI, SARÀ NELLA TOP TEN?

Massimo Ranieri ha portato al Festival Sanremo 2022 una canzone, intitolata Lettera di là dal mare, emozionante e poetica, che affronta il complicato e triste tema dell’immigrazione. Si presenta nelle varie serate del Festival di Sanremo sempre vestito elegantemente e impeccabile. Quest’anno veste Versace, e dopo l’outfit monocromo della prima serata, lo abbiamo ritrovato con una cravatta che presentava la stampa tipica del marchio la terza serata, mentre con un look più sportivo senza cravatta solamente con giacca e camicia nella serata delle Cover con Nek. Il pubblico sembra apprezzare notevolmente il cantante napoletano, dal momento che si sta ritrovando ogni sera nella top ten dei cantanti nelle classifiche finali a ogni puntata del Festival. D’altronde ha portato una canzone che riesce a far commuovere e riflettere le persone e pare che ci stia riuscendo notevolmente bene. Di Massimo Ranieri ha sempre colpito l’eleganza e la raffinatezza nel cantare le sue canzoni, che interpreta con l’anima in mano e con una grande voce capace di smuovere anche le anime meno sensibili. Per quanto riguarda la classifica si sta aggiudicando sempre i posti nella top ten nelle varie serate del Festival, sperando che mantenga o migliori ancora la sua posizione nella classifica finale, dal momento che un grande interprete come lui e una grande canzone che ha cantato sul palco dell’Ariston meritano di prendersi tutti gli applausi possibili e di certo un’ottima posizione finale.

IL RITORNO DI UNO DEI GRANDI INTERPRETI DELLA MUSICA ITALIANA

In questo 72esimo Festival Sanremo 2022 Massimo Ranieri, uno dei migliori interpreti della canzone italiana, sta regalando molte emozioni sul palco, seppur abbia nelle prime serate presentato dei piccoli errori di intonazione, dovuti probabilmente o a problemi tecnici o all’emozione della situazione. Infatti, nonostante avesse calcato quel palco più e più volte nel corso della sua carriera l’emozione e l’ansia da prestazione ritorna sempre. La quarta serata del festival, venerdì 4 febbraio, era, invece, dedicata alle cover di canzoni famose che i concorrenti dovevano portare cantando o da soli o accompagnati da altri colleghi cantanti. Massimo Ranieri ha deciso di cantare insieme a Nek una canzone per rendere omaggio a Pino Daniele, Anna verrà, riuscendo, con un’esibizione impeccabile, a far commuovere tutto il pubblico in sala e a casa.

