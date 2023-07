Massimo Ranieri, hackerato il suo profilo Facebook/ Lui lancia l’allarme ai fan: “Non accettate richieste”

Massimo Ranieri, hackerato il suo profilo Facebook: il cantante lancia l’allarme e avverte i fan

Nelle scorse ore qualcuno ha hackerato il profilo Facebook di Massimo Ranieri. A svelarlo è stato proprio il cantante, che su Instagram ha informato i suoi fan dello spiacevole accaduto, lanciando l’allarme: “Non accettate richieste da quel profilo”.

Massimo Ranieri è attualmente in tour con il suo spettacolo teatrale e attraverso i social network tiene aggiornati costantemente i suoi fan. Ma l’artista, 72 anni, ha pubblicato un annuncio per avvisare di uno spiacevole accaduto: “Attenzione, il mio profilo Facebook è stato rubato. Stiamo cercando di risalire ai responsabili e recuperarlo. Al momento l’unico mio profilo ufficiale è questo su Instagram”.

Massimo Ranieri allerta i fan del pericolo, alcuni svelano di aver ricevuto contatti…

Massimo Ranieri ha inoltre prontamente avvertito i fan per evitare eventuali truffe ai loro danni. Spesso infatti i malviventi possono, attraverso questi profili social, arrivare a chiedere anche soldi: “Nel frattempo sappiate che non sono io e non accettate richieste dal profilo”. La testimonianza di ciò è arrivata proprio attraverso i commenti di alcuni follower. Uno in particolare, all’avvertimento di Massimo Ranieri, ha risposto: “Chiedono soldi e quant’altro. Ho bloccato e segnalato tutti, sono truffatori e possono danneggiarti”.

Tanti i commenti dei fan dell’artista partenopeo, che hanno mostrato la loro solidarietà accogliendo il suo allarme: “Siamo addolorati per quello che è successo. Ci sono molti seri account gestiti dai fan che da tempo mettono in guardia sugli innumerevoli falsi aperti sui social, come essere l’account ufficiale o identificarsi come il tuo manager, Maestro. Sappiate che siamo insieme in questa catena del bene, continuando questo lavoro di consapevolezza”, ha scritto un utente. Qualcuno, invece, ha ammesso di essersi accorto che qualcosa non andasse: “Infatti massimo giorni fa mi era arrivata la richiesta di amicizia dal profilo, ma ho rifiutato subito ho capisco che non eri tu e io ti seguo già….quindi ho sentito ‘Puzza di bruciato'”.











