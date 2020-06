Massimo Ranieri/ “Mio padre Umberto mio primo fan, di nascosto mi dava..” (Top Dieci)

Pubblicità

MASSIMO RANIERI TORNA IN TV A TOP DIECI

Massimo Ranieri non ha bisogno di presentazioni. La sua voce, la sua mimica e le sue canzoni hanno già valicato i confini del nostro Paese e non c’è limite di età tra i suoi fan raccogliendo spesso sotto il palco, nei teatri e davanti alla tv ben tre generazioni di persone. Spesso nonne, mamme e figlie si ritrovano a seguirlo e non solo per via della sua bravura artistica ma anche per la sua sensibilità, la stessa che lo ha portato ad essere “testimonial” della sua Napoli che, come tutte le città italiane, prova a ripartire dopo il lungo lockdown. Questa sera toccherà a lui tornare in tv in prima visione prendendo parte al nuovo gioco vip canterino di Carlo Conti, Top Dieci, giocando in squadra con altri colleghi per riuscire a portare agli italiani la serenità e le risate di un momento come questo. Sullo sfondo la musica che tanto ama, la stessa che gli ha permesso di arrivare dove è arrivato ma con la spinta di papà Umberto.

MASSIMO RANIERI RINGRAZIA PAPA’ UMBERTO PER IL SUO SUCCESSO

Lui stesso ospite a Domenica In nei giorni scorsi ha ricordato i primi scorci della sua carriera, quando il padre lo ha spinto a non mollare anche quando non aveva i soldi per pagare un maestro di musica e quando lui stesso di nascosto gli dava qualcosa. Massimo Ranieri ha raccontato: “Mio papà è stato il mio primo ammiratore. Papà Umberto ha sempre creduto in me tant’è che a volte mi dava 100 lire di nascosto per farmi prendere il pullman e andare a studiare canto. Non avevo i mezzi e non potevo pagare il maestro di canto. Papà era caparbio, ha insistito e ha avuto ragione lui: che Dio lo benedica”. Il successo è arrivato a Sanremo nel lontano 1988 con la sua Perdere L’Amore, uno dei pezzi cult della storia della musica italiana e della sua carriera e lui ricorda quel momento con tanto affetto: “Chi ha vinto Sanremo può capire l’emozione che si prova in quel momento. Per noi questo è l’oscar della Canzone. È cambiata la mia vita lì“.



