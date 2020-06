Carlo Conti/ “Tante famiglie in coda alle mense francescane dopo a pandemia”

Pubblicità

Carlo Conti torna in tv con “Con il Cuore nel nome di Francesco“, l’evento benefico di raccolta fondi dedicato a San Francesco d’Assisi trasmesso dalla bellissima Basilica superiore in diretta martedì 9 giugno 2020 in prima serata su Raiuno. Accanto a Carlo Conti ci sarà l’amico Gianni Morandi per una serata all’insegna della musica, dello spettacolo, ma anche e soprattutto della solidarietà. “Sarà una serata molto intima e un bel confronto tra me e Gianni Morandi” ha dichiarato Conti dalle pagine del settimanale Telesette pronto a tornare in video dopo l’emergenza sanitaria da Coronavirus. La pandemia e il conseguente lockdown ha visto tantissimi programmi sospesi e/o cancellati, ma il conduttore di Tale e Quale Show non ha avuto alcun dubbio sul fatto che questo evento non poteva essere cancellato. “Quando due mesi fa in piena fase 1 ci siamo sentiti con il direttore di Rai 1 Stefano Coletta e con padre Enzo Fortunato ci siamo detti che “Con il cuore” dovevamo farlo – ha detto Conti – “perché è importantissimo promuovere una raccolta fondi per le tantissime famiglie che in questa crisi dovuta alla pandemia fanno la coda alle mense francescane e che bussano sempre di più. Abbiamo pensato di fare una cosa diversa, più intima, più francescana, più raccolta per fare raccolta. Pensando a quel prato verde, davanti alla basilica, ci è venuto in mente subito Gianni Morandi. La televisione sta riaccendendo i riflettori in cerca di una nuova normalità”.

Pubblicità

Carlo Conti dopo Assisi 2020 su Rai1 con un nuovo programma

Per Carlo Conti la messa in onda di “Con il cuore – Nel Nome di Francesco”, l’evento solidale del Sacro Convento di Assisi in diretta su Rai1, è solo l’inizio di una ripartenza. Il conduttore, infatti, è pronto a tornare in onda con un nuovo programma dal titolo “Top Dieci”. “Abbiamo avuto l’ok dalla task force della Rai soltanto pochi giorni fa e abbiamo subito cominciato una corsa contro il tempo per la definizione del cast. Per questo non abbiamo ancora i nomi, ma tanti artisti vogliono tornare a lavorare” ha rivelato Carlo Conti che tornerà a fare compagnia ai telespettatori da domenica 14 giugno con la prima puntata. Conti è entusiasta e gasato per il ritorno in Rai come ha raccontato a Tv Sorrisi e CanzonI: “avevo voglia di tornare con un nuovo programma. Abbiamo visto tante repliche in questo periodo e ci sembrava il momento giusto per testare un prodotto nuovo. Tra quelli a cui lavoravo da tempo, “Top dieci”, con il dieci pronunciato in italiano, era l’unico che era possibile adattare alle stringenti regole attuali”. Parlando poi del nuovo programma in partenza su Raiuno ha anticipato: “è un programma semplice, che gioca con le classifiche di tutti i tipi, che si riferiscono agli ultimi 60 anni di vita in Italia. Un modo per fare spettacolo, giocando con il costume, il cinema, la musica, le curiosità che riguardano la vita nel nostro Paese”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA